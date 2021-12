Sampdoria Femminile Vs Roma. Quando si gioca e dove vederla

Calcio femminile 10° giornata, partita Sampdoria – Roma. Formazioni, data orario e dove vedere la Samp contro l’As Roma.



Sampdoria-Roma è il lunch match domenicale della decima giornata di Serie A femminile. La gara si giocherà il 5 dicembre al “Campo Riccardo Garrone” di Bogliasco alle ore 12.30.

La Sampdoria è sesta in classifica con 13 punti e proviene dal pari (2-2) di Empoli, la Roma occupa la quarta posizione a quota 19 ed ha vinto le ultime tre partite giocate in campionato superando Sassuolo, Verona e Fiorentina.

Formazione Sampdoria

Antonio Cincotta ha ritrovato le blucerchiate rientrate dai rispettivi impegni internazionali. Anna Auvinen è rimasta in panchina in Svezia-Finlandia, mentre la rumena Cristina Carp ha affrontato da titolare Moldavia (segnando nel 3-0) e Italia. Michela Giordano è subentrata nei secondi tempi delle sfide dell’Under 23 azzurra contro Svezia e Portogallo. Restano indisponibili e salteranno la Roma in tre: Elena Pisani, Cecilia Re e Giorgia Spinelli. Difesa da inventare.

Formazione Roma

Elena Linari, Lucia Di Guglielmo, Angelica Soffia, Manuela Giugliano, Benedetta Glionna, Valeria Pirone (gran gol contro la Romania) e Annamaria Serturini sono reduci dalla doppia sfida tra le file della Nazionale. Tra le convocate c’erano anche Elisa Bartoli e Giada Greggi, tornate a Roma dopo esser risultate positive al Covid-19, così come Alice Corelli.

Sampdoria VS Roma Statistiche e curiosità

Primo incontro in assoluto tra Sampdoria e Roma in Serie A. Tabù giallorosso per il tecnico genovese Antonio Cincotta: in sei precedenti (alla guida della Fiorentina) ha vinto una sola volta, perdendo in due occasioni e pareggiando in tre.

Stefania Tarenzi ha però nella Roma il suo bersaglio preferito, avendole rifilato tre gol in carriera con le maglie di Chievo e Inter. Sul fronte capitolino riflettori puntati su Andressa Alves (11) e Annamaria Serturini (10) che sono le sole con più gol all’attivo con la Roma in tutte le competizioni nel 2021 di Paloma Lázaro (otto).

Dove vedere Sampdoria VS Roma

La partita tra Sampdoria e Roma, in programma domenica 5 dicembre alle ore 12.30 (arbitro Paride Tremolada di Monza) al e valida per la decima giornata di Serie A femminile, verrà trasmessa in diretta streaming su TimVision. La 7 non trasmette questa partita.

