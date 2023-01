Inter femminile – Samp 2023: quando giocano

L’Inter women contro la Sampdoria donne per allungare nella classifica di Serie A. Ultime notizie e dove vedere la partita

L’Inter femminile riprende la corsa in Serie A donne: le nerazzurre sono infatti chiamate a battere la Sampdoria nella partita valida per il tredicesimo turno di campionato per cercare di consolidare la propria posizione di classifica.

Vediamo dunque le ultime notizie sulla partita, probabili formazioni e come vederla

In che posto è l’Inter in classifica?

L’Inter femminile al momento occupa il quarto posto in classifica che, se confermato, a fine stagione le varrebbe l’accesso ai play off per lo scudetto, quindi è chiamata a fare punti per mantenere un rassicurante vantaggio sul sesto posto che invece vorrebbe dire play out per la salvezza. Dopo il successo contro il Pomigliano, quindi, le nerazzurre dovranno dare continuità di risultati.

Sampdoria classifica serie A oggi

La Sampdoria Women se la passa invece decisamente peggio rispetto alle avversarie di giornata: dopo un avvio sfolgorante, le ragazze di Cincotta si ritrovano infatti al sesto posto a -9 punti dal Milan (al momento ultima squadra ad avere diritto ad accedere alla poule per il titolo). Per la squadra di Genova il rischio di prendere parte agli spareggi per non retrocedere è dunque molto alto, quindi serve vincere.

Probabili formazioni Inter-Sampdoria

Il Giudice Sportivo non ha fermato nessuna giocatrice dell’Inter Women e della Sampdoria femminile, quindi non ci saranno forfait dovuti a squalifiche.

L’Inter femminile dovrebbe comunque riproporre l’ormai consueto 4-3-3, ma i ballottaggi non mancano: tanta la qualità a disposizione di Rita Guarino che in avanti potrebbe riproporre Chawinga, Pandini e Polli, con Ajara Njoya pronta a subentrare e a spaccare la partita con le sue accelerazioni.

Decisamente più rimaneggiata la formazione della Sampdoria donne: come infatti riportato dal sito ufficiale delle blucerchiate, Baldi, Cuschieri, Gago, Lazzeri, Pettenuzzo, Rincon, Soggiu, Spinelli e Tampieri sono out per infortunio, quindi Cincotta dovrà trovare delle soluzioni alternative.

Ecco dunque le probabili formazioni di Inter–Sampdoria femminile.

INTER (4-3-3): Durante; Robustellini, Kristjansdottir, Van der Gragt, Sonstevold; Karchouni, Pandini, Santi; Chawinga, Polli, Pandini. All.: Guarino

SAMPDORIA (4-3-1-2): Fabiano; De Rita, Pettenuzzo, Spinelli, Oliviero; Regazzoli, Re, Fallico; Conc; Seghir, Tarenzi. All.: Cincotta

Inter femminile Sampdoria chi è l’arbitro

Per la partita tra Inter e Sampdoria è stato designato Aleksandar Djurdjevic (sezione AIA di Trieste), il quale sarà coadiuvato da Maicol Ferrari (Rovereto) e Davide Merciari (Rimini). IV ufficiale Andrea Sacco (Novara).

Quando si gioca e come vedere Inter-Sampdoria

Il match tra Inter e Sampdoria si disputerà sabato 14 gennaio 2023 e comincerà alle ore 12.30. Campo di gioco sarà l’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, biglietti in vendita sul sito ufficiale della squadra meneghina.

Inter femminile–Sampdoria è un’esclusiva TIMvision, quindi sarà a disposizione solo in streaming e a pagamento

