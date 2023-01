Juventus femminile Vs Sassuolo 2023, quando gioca la Juve

Juventus Femminile contro il Sassuolo calcio donne si gioca il posticipo della 13a giornata di Serie A. Ultime sulle formazioni, orario partita, statistiche, previsioni e dove vederla.

Quella della Juventus Women contro il Sassuolo Calcio femminile sarà una partita difficile, con le neroverdi fuori dalla Coppa Italia e a caccia di punti in serie A.

La Juventus di Montemurro invece dopo la delusione in Champions e una Supercoppa persa vuole vincere il Campionato, ma in classifica davanti c’è la Roma femminile. Insomma il campionato 2023 di Serie A donne è a 6 giornate dalla fine della regular season e può riservare delle sorprese interessanti. A partire da questa partita. Ecco le statistiche, i pronostici e le ultime news sulla sfida tra le bianconere e le emiliane.

Juventus femminile Sassuolo statistiche e pronostico

L’ultima partita tra la juve donne e il Sassuolo risale allo scorso settembre ed è finita con un pareggio, ma il saldo complessivo di tutti gli incontri tra bianconere e neroverdi è a favore della Juventus women. Quindi sulla carta le ragazze di Montemurro partono favorite.

Attenzione però perché il Sassuolo femminile è in zona retrocessione pertanto scenderà in campo con l’obbiettivo di vincere a tutti i costi o almeno di ottenere un punto. La Juve donne come abbiamo detto lotta per lo scudetto e non può permettersi di perdere, quindi si preannuncia una sfida interessante.

Probabili formazioni Juventus – Sassuolo

Nell’ultima partita di Coppa Italia femminile giocata dalla Juve contro il Brescia femminile, Montemurro ha fatto riposare alcune calciatrici, ma questo non ha influito sul passaggio del turno ottenuto dalle bianconere. Ora però in campionato servono tutte le migliori in campo dal primo minuto. Per questo dovrebbero partire dall’inizio Bonansea, Girelli e Beerensteyn.

Ecco quindi la probabile formazione della Juve (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin, Pedersen, Grosso, Bonansea, Caruso, Beerensteyn, Girelli

Nel Sassuolo invece mister Piovani dovrebbe puntare sulla coppia d’attacco formata da Clelland e Goldoni, per provare a mettere in difficoltà le campionesse d’Italia. Per il resto ecco la probabile squadra che scenderà il campo per questo match (modulo 3-5-2): Lonni, Mella, Filangeri, Orsi, Pleidrup, Philtjens, Pondini, Jane, Brignoli, Goldoni, Clelland.

A che ora gioca e dove vedere la juventus contro il Sassuolo

La partita tra Juve femminile e Sassuolo si gioca allo Juventus Training Center di Vinovo domenica 15 gennaio alle ora 14,30. Sarà possibile vederla su Dazn, TimVision e Juventus Tv, in streaming per i soli abbonati. In alternativa trovate subito tutti i risultati sul canale calcio femminile di Donne sul Web.

