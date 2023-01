Fiorentina – Roma femminile 2023. In Tv su La7

La partita tra Fiorentina e Roma femminile chiude il sabato del 13° turno di campionato 2023. Come vederla, ultime news di formazione e a che ora si gioca.

Fiorentina contro l’AS Roma femminile è il big match di questa giornata di calcio femminile. Le Viola terze in classifica e a 5 lunghezze di distanza dalle giallorosse, da inizio campionato hanno perso solo due partite. Quindi nonostante la Roma femminile sia prima in classifica e reduce dal successo in Champions contro lo Slavia Praga, la vittoria per le ragazze di Spugna questa volta non è affatto scontata.

In aggiunta sempre le giallorosse (seppur qualificate) escono da un deludente pareggio in Coppa Italia contro il Como Women. Vediamo quali sono le ultime news sulle due squadre, i pronostici, moduli e formazioni di questa attesissima partita di calcio donne.

Fiorentina Roma statistiche e pronostico

Viola e giallorosse si sono incontrate ben 11 volte tra serie A e Coppa Italia finora. L’ultima partita è dello scorso settembre è finita 2-1 a vantaggio della AS Roma. Tanti i pareggi fra le due squadre, e solo dal 2021 i risultati sono a favore delle giallorosse. Ma la squadra toscana rispetto allo scorso anno ha cambiato marcia e ritmo, e per le giocatrici della Roma donne questa volta sarà una gatta da pelare. Pronostico della partita quindi molto in bilico.

Fiorentina Vs Roma femminile Formazioni

Fra le calciatrici della Fiorentina dovrebbero tornare dal primo minuto Boquete, Catena e Erzen. Ma per il resto Panico potrebbe confermare molte delle ragazze che hanno giocato nel match di coppa Italia. Di conseguenza ecco la possibile formazione della viola (modulo 4-3-3): Baldi; Erzen, Tortelli, Breitner, Cafferata, Johannsdottir, Parisi, Catena, Mijatovic, Kajan, Boquete.

Per quanto riguarda giocatrici allenate da mister Spugna, dovrebbe esserci la conferma fra le titolari per Haavi, andata a segno nel precedente match di Coppa Italia e quindi in fiducia. Poi spazio anche a Giacinti e Giuliano, fondamentali per il gioco della squadra capitolina.

Queste la probabile formazione giallorossa per l’incontro (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi, Giacinti, Haug.

Quando si gioca e dove vedere Roma donne contro Fiorentina

La partita è in calendario per sabato 14 gennaio alle 14.30 a Firenze. Ma chi non può andare allo stadio potrà comunque guardare l’incontro in diretta tv gratis su La7.

Per chi invece preferisce lo streaming il match sarà trasmesso su Dazn e TimVision, ma in questo caso serve un abbonamento. E infine se non riuscite a seguire la sfida tra la Roma e la fiorentina trovate subito tutti i risultati sul nostro canale dedicato al calcio femminile.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile 2023