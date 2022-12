Slavia Praga-Roma Femminile 0-3, vittoria e secondo posto – HIGHLIGHTS

La Roma Femminile, già qualificata ai quarti di finale di Champions League, vince anche a Praga. Ma è seconda alle spalle del Wolfsburg

La Roma vince 3-0 a Praga giocando una partita gagliarda e vivace contro lo Slavia Praga. Ma alla resa finale dei conti la vittoria del Wolfsburg, un eloquente 2-8 sul campo del St.Polten, le giallorosse devono ‘accontentarsi’ di un secondo tempo comunque straordinario alle spalle delle tedesche.

Decisiva purtroppo la sconfitta della Roma a Wolfsburg in un girone che le giallorosse hanno giocato senza nessun timore reverenziale e ad altissimo livello.

Slavia Praga-Roma Femminile 0-3

Netta la superiorità della Roma che gioca la sua partita, l’ultima gara ufficiale del 2022, con la solita intensità e senza mai mollare il pallino del match. In mezz’ora le giallorosse costruiscono almeno quattro palle gol di una certa importanza. E al 31’ passano. Ennesimo centro di Valentina Giacinti che concretizza un’azione collettiva finalizzata da Haug e Glionna.

Lo Slavia sbanda paurosamente: Giacinti coglie subito una traversa di testa su un previso centro di Haavi ed è Beata Kollmats a firmare il raddoppio pochi minuti dopo con un’altra splendida incornata.

In avvio di ripresa gara praticamente già chiusa. Al 49’ Linari, con una splendida conclusione al volo, centra l’angolino sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nemmeno dopo che la Roma femminile allenta la presa e procede ad alcuni cambi, con l’inserimento di giovani come Kramzar e Ferarar (18 anni appena compiuti) il livello della partita si fa più equilibrato. Altre occasioni per la Roma, e una sola vera parata di Caesar. Con lo Slavia mai davvero né pericoloso né in partito.

Roma femminile, l’esito del girone

Con la netta vittoria in Austria, il Wolfsburg mantiene la prima posizione del girone con un punto di vantaggio. Ed il quadro delle partecipanti ai quarti di finale di Champions League di calcio femminile è completo. L’Italia c’è. Ed è rappresentata dalla Roma di Alessandro Spugna.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU WOLFSBURG ST.POLTEN 4-0 ROMA SLAVIA PRAGA 1-0 Giacinti ST.POLTEN ROMA 3-4 Linari, Giacinti, Giugliano, Lazaro SLAVIA PRAGA WOLFSBURG 0-3 SLAVIA PRAGA ST.POLTEN 0-1 ROMA WOLFSBURG 1-1 Giacinti WOLFSBURG ROMA 1-0 ST.POLTEN SLAVIA PRAGA 1-1 ROMA ST.POLTEN 5-0 Glionna (2), Giugliano, Giacinti SLAVIA PRAGA WOLFSBURG 0-0 DAZN SLAVIA PRAGA ROMA 0-3 Giacinti, Kollmats, Linari ST.POLTEN WOLFSBURG 2-8 Classifica: Wolfsburg 14, Roma 13 (qualificate), St.Polten 4, Slavia Praga 2

La Juventus fuori per un soffio in un girone durissimo, ci riproverà l’anno prossimo.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU ZURICH JUVENTUS 0-2 Cernoia, Bonansea OLYMPIQUE LIONE ARSENAL 1-5 JUVENTUS OLYMPIQUE LION 1-1 aut. Malard ARSENAL ZURICH 3-1 ZURICH OLYMPIQUE LION 0-3 JUVENTUS ARSENAL 1-1 Beerensteyn OLYMPIQUE LION ZURICH 4-0 ARSENAL JUVENTUS 1-0 JUVENTUS ZURICH 5-0 Girelli (4), Boattin ARSENAL OLYMPIQUE LION 0-1 OLYMPIQUE LION JUVENTUS 0-0 ZURICH ARSENAL 1-9 Classifica: Arsenal 13, Lione 11 (qualificati), Juventus 9, Zurigo 0

Gli highlights della vittoria della Roma a Praga