Milan femminile-Parma 2023, quando si gioca e dove si vede

Il Milan donne gioca contro il Parma nel match di Serie A Femminile. Orario di gioco, probabili formazioni e ultime news

La domenica di Serie A femminile si apre con Milan–Parma: le rossonere contro le ducali proveranno a dare continuità al successo contro il Sassuolo.

Diamo un’occhiata a ultime notizie, le probabili formazioni e a come vedere la partita in Tv

Milan femminile, classifica

Il Milan donne al momento segna il confine tra la zona play off e la zona playout: le rossonere al momento occupano infatti la quinta posizione, l’ultima utile per rientrare nella poule scudetto di fine stagione. Nove i punti che separano la squadra di Ganz dalla Sampdoria sesta in classifica, tre invece le lunghezze di svantaggio rispetto all’Inter quarta.

Classifica Parma Women

Il Parma donne al momento viaggia in pessime acque: sei punti (frutto di una sola vittoria, tre pareggi e otto sconfitte) e l’ultimo posto in classifica rendono infatti molto complicata la situazione delle ducali. Le penultime in classifica (quattro le squadre appaiate) al momento sono a +4.

Vedi anche: classifica Serie A Femminile

Milan-Parma donne, probabili formazioni

Ganz potrebbe approfittare dell’impegno sulla carta facile per fare un po’ di turn-over, anche se difficilmente rischierà di perdere punti preziosi. Possibile dunque che i cambi per il Milan Women siano contenuti e che le eventuali sostituzioni cambi arrivino nella ripresa. Sicuramente non ci sarà Tucceri Cimini, passata alla Fiorentina.

Qualche dubbio in meno dovrebbe avere Panico che potrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto Arcangeli (arrivata in prestito dalla Juve femminile). Da capire invece se Arnadottir e Brscic (altre due nuove giocatrici delle crociate) partiranno dall’inizio.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Milan–Parma femminile.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Bergamaschi; K. Dubcova, Grimshaw; Guagni, Asllani, Thomas; Piemonte. All.: Ganz

PARMA (4-2-3-1): Capelletti; Erika Santoro, Cox, Maia, Heroum; Bardin, Farrelly; Cambiaghi, Banusic, Arcangeli; Martinovic. All.: Panico

Vedi anche: rosa giocatrici Milan Women

Arbitro Milan femminile-Parma Women

L’arbitro di Milan-Parma femminile è Luca Angelucci della sezione AIA di Foligno. Guardalinee saranno invece Stefano Camilli ed Elia Tini Brunozzi, con Francesco Comito IV uomo.

Milan-Parma donne: quando si gioca e diretta streaming

Milan–Parma femminile si disputerà domenica 15 gennaio 2023 e comincerà alle ore 12.30. I biglietti sono in vendita sul sito del Milan.

Per quanto riguarda la diretta, la partita sarà trasmessa su TIMvision e da Milan TV (DAZN), quindi a pagamento.