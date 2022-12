Milan Women gol-lampo, Sassuolo battuto

Il Milan Femminile a segno dopo quaranta secondi con Asllani e vittorioso per 0-1. Il Sassuolo ora è a -9 dalle rossonere.

Al Milan donne basta un gol messo a segno dopo nemmeno un minuto dalla svedese Asllani per battere il Sassuolo Women e tracciare un solco importante tra la zona play-off e quella play-out.

Vediamo dunque cronaca e tabellino della partita di calcio femminile.

Sassuolo-Milan femminile, primo tempo

Pronti, via e il Milan donne è già in vantaggio: dopo appena quaranta secondi di gioco Mascarello dal limite dell’area trova un ottimo cross sul secondo palo e Asllani, in deviazione volante, è bravissima a toccare il pallone quel tanto che basta per mandare fuori tempo Lonni e trafiggerla per lo 0-1.

Incassato lo schiaffo a freddo, il Sassuolo prova a farsi vedere in avanti e si rende anche abbastanza pericoloso, ma alle neroverdi manca un po’ di precisione. L’occasione più ghiotta arriva al 39′, quando Goldoni, colpevolmente lasciata sola al limite dell’area piccola, riesce a incornare sugli sviluppi di un corner: il pallone, fortunatamente per le rossonere, è però addosso a Giuliani che para senza problemi.

Nonostante qualche potenziale chance anche per le meneghine (spicca un tiro-cross di Piemonte che per poco non inganna Lonni, la quale è però nel deviare in corner), il primo tempo si chiude con il Milan avanti di un gol.

Vedi anche: rosa giocatrici Sassuolo Femminile

Sassuolo-Milan femminile, secondo tempo

La spinta del Sassuolo Women non si esaurisce nemmeno nel primo tempo e nei primi dieci minuti le ragazze di Piovani vanno per due volte vicino alla rete: nel primo caso Clelland sfiora la traversa con un tiro da fuori dopo un errato disimpegno ospite, mentre pochi minuti dopo Monterubbiano supera Giuliani in uscita con un diagonale che però non è nello specchio e che per questione di millimetri non si trasforma in un perfetto assist per le compagne di squadra appostate in area.

Per il Milan, oltre allo sfortunato infortunio di Grimshaw (torsione innaturale della caviglia, fuori in barella), c’è invece da segnalare la traversa (comunque piuttosto casuale) di Soffia che, con uno sballato cross, centra la parte superiore del legno (70′) rischiando di trovare una rete che sarebbe stata alquanto fortunosa e un altro insidioso tiro-cross (questa volta di Andersen) su cui Lonni si oppone con un colpo di reni.

La gara si chiude dunque sullo 0-1: esulta il Milan, ora a +9 dalle avversarie odierne, si rattrista invece il Sassuolo che vede allontanarsi, forse definitivamente, la zona play-off.

Vedi anche: Calendario Serie A Femminile 2022/2023

Tabellino Sassuolo-Milan Women 0-1

SASSUOLO (5-3-2): Lonni; Pondini (85′ Popadinova), Orsi, Dongus, Pleidrup, Philtjens; Tomaselli (69′ Bellucci), Brignoli (46′ Monterubbiano), Jane; Goldoni (46′ Sciabica), Clelland. All.: Piovani

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Bergamaschi; Mascarello (78′ Andersen), Grimshaw (52′ Adami); Guagni (60′ K. Dubcova), Asllani (78′ Thomas), Soffia; Piemonte. All.: Ganz

RETI: 1′ Asllani