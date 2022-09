Fiorentina Women’s-Como femminile, la Viola a caccia di conferme

La Fiorentina dovrà battere il Como per dare continuità dopo il successo contro il Milan. La neopromossa però vuole punti-salvezza. Quando si gioca.

La Fiorentina femminile va a caccia di certezze contro il Como Women: la Viola, dopo il bel successo ottenuto contro il Milan alla prima giornata di campionato, proverà a confermarsi contro le neopromosse lombarde che, da parte loro, vorranno invece trovare i primi punti in questa Serie A donne.

Andiamo dunque a vedere giocatrici-chiave, pronostico e dove vedere la partita.

Fiorentina-Como femminile, giocatrici-chiave

La Fiorentina donne sulla carta ha senz’altro maggiore qualità: le nuove arrivate Zsanett Kajan e Milica Mijatovic hanno già timbrato il cartellino (per la ungherese è addirittura arrivata una doppietta) e la squadra ha già dimostrato di avere fame di successi dopo la deludente scorsa stagione (la Viola ha addirittura rischiato di retrocedere). Da non dimenticare inoltre Daniela Sabatino, capocannoniera della scorsa Serie A.

Il Como dovrà dunque dare il 100% per cercare di riscattarsi dopo il pesantissimo 0-6 incassato per mano delle cinque volte campionesse d’Italia della Juventus Women. Per farlo si affiderà a giocatrici di esperienza e di sicuro affidamento come il portiere Maria Korenciova, ma anche a giovani in rampa di lancio come Greta Di Luzio (classe ’99) e Chiara Beccari (classe 2004 in prestito dalla Juve).

Statistiche e pronostico Fiorentina-Como donne

Nonostante manchi da un po’, il Como donne in passato ha disputato la Serie A diverse volte, incontrando anche la Fiorentina femminile e riuscendo anche a batterla in più di un’occasione.

L’ultimo incrocio in assoluto risale però alla Coppa Italia femminile 2020/2021: era il 1° novembre 2020 e le VIola hanno schiantato le lombarde con un tennistico 1-6. Il pronostico, anche in virtù del recente passato di entrambe, è tutto a favore delle padrone di casa.

Quando si gioca Fiorentina-Como e dove vederla

Fiorentina-Como, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A femminile, si disputerà domenica 11 settembre allo Stadio Comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino, fischio d’inizio fissato per le ore 17. La partita di calcio femminile sarà in esclusiva su TIMvision.