Parma Women-Sassuolo femminile, derby emiliano al Tardini

Il neopromosso Parma cerca punti contro il Sassuolo. Vediamo probabili formazioni, pronostico, quando si gioca e dove vedere la partita di Serie A donne.

La seconda giornata della Serie A femminile si chiude con il derby emiliano Parma–Sassuolo: le neopromosse crociate ospiteranno le neroverdi nell’ultima gara del turno di campionato.

Ecco dunque le ultime notizie sulla sfida.

Parma-Sassuolo femminile, probabili formazioni

Il Parma donne è al suo primo anno di Serie A e in estate ha sostanzialmente cambiato tutta la rosa, quindi probabilmente deve ancora trovare i propri equilibri. Punto fermo delle ducali è comunque capitan Valeria Pirone, attaccante di grande esperienza e con un senso del gol certificato dalla sua ormai più che decennale carriera in Serie A femminile. Occhio comunque anche alla qualità di Marija Banusic e alla corsa di Ana Jelencic.

Qualche certezza in più invece per il Sassuolo Women, squadra profondamente rinnovata durante l’estate ma in grado di offrire una grande qualità in avanti. Lana Clelland per esempio rimane una certezza, mentre Asia Bragonzi è un profilo in rampa di lancio.

Sassuolo femminile 2022-2023. Rosa e formazione del Sassuolo

Parma-Sassuolo donne, risultati e pronostico

Sia il Parma Women che il Sassuolo femminile alla prima di campionato è arrivata una sconfitta: le crociate hanno perso per 4-1 in casa dell’Inter mentre le neroverdi sono state battute per 2-1 a domicilio dalla Sampdoria. Le due squadre vanno dunque a caccia dei primi punti in campionato.

Per fare un pronostico non ci si può certo affidare ai precedenti (è il primo incontro tra le due formazioni), tuttavia la maggiore esperienza e “amalgama” delle ragazze di Piovani fa pendere l’ago della bilancia dalla loro parte.

Streaming Parma-Sassuolo femminile

La sfida tra Parma femminile e Sassuolo donne si disputerà allo stadio Tardini (lo stesso del Parma maschile) lunedì 12 settembre con fischio d’inizio fissato alle ore 19. La sfida sarà in esclusiva TIMvision e quindi sarà disponibile solamente in streaming e a pagamento.