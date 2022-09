Sampdoria Women-Pomigliano femminile, probabili formazioni e quando si gioca

Sampdoria-Pomigliano apre la domenica di Serie A femminile. Ultime sulle formazioni e come guardare la partita.

È Sampdoria Women–Pomigliano femminile ad aprire la domenica della Serie A donne 2022/2023: alle 12.30 le blucerchiate e le campane scenderanno infatti in campo per la partita valida per la seconda giornata di campionato.

Diamo dunque un’occhiata a ultimi risultati e precedenti, probabili formazioni e a come vedere il match.

Sampdoria-Pomigliano, ultimi risultati e precedenti

La Sampdoria donne ha debuttato in campionato con una grande vittoria contro il Sassuolo, un risultato arrivato grazie alla doppietta di un’incontenibile Gago. La stagione del Pomigliano Women è invece cominciata con un k.o. interno contro la AS Roma.

Per quanto riguarda i precedenti, gli unici due risalgono alla scorsa Serie A femminile, e fu la Samp a imporsi in entrambi i casi, peraltro sempre per una rete a zero.

Sampdoria-Pomigliano, probabili formazioni

Essendo solo la seconda giornata, peraltro dopo una pausa, è difficile immaginare che ci siano tanti cambi rispetto al primo turno di campionato, però qualche dubbio c’è.

La Sampdoria Women dovrà per esempio valutare le condizioni di Battistini, Conc, Cuschieri, Giordano, Lazzeri e Pettenuzzo, tutte di rientro dalle rispettive nazionali Negli scorsi giorni hanno inoltre lavorato a parte Fallico, Prugna, Re e Soggiu, tutte alle prese con i rispettivi percorsi di recupero.

Salvo infortuni dell’ultimo minuto, il Pomigliano femminile dovrebbe invece avere a disposizione le giocatrici già viste durante la prima partita di campionato. Martinez Maldonado e Corelli, in particolar modo, scaldano dunque i motori dopo essere rimaste a secco al debutto.

Quando si gioca e dove vedere Samp-Pomigliano femminile

Come detto, Sampdoria–Pomigliano si giocherà domenica 11 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 12.30. La gara si disputerà a Bogliasco e sarà trasmessa in esclusiva su TIMVision, quindi non gratuitamente.