Pomigliano d’Arco-Roma Femminile 0-2, successo indiscutibile

Prima partita e prima vittoria per la Roma di Alessandro Spugna che batte in trasferta il Pomigliano d’Arco con due gol nel primo tempo

Una vittoria agevole, contrassegnata da due gol in attivo e anche da diverse altre occasioni da rete. Un buon test per la Roma Femminile, reduce dalla qualificazione europea in Champions League.

Un buon modo per cominciare il campionato in vista dell’attesissimo sorteggio (in programma mercoledì 31 agosto) da cui dipende il futuro europeo delle giallorosse.

Pomigliano d’Arco-Roma Femminile 0-2

Sul campo del Pomigliano, riconfermato nel massimo campionato dopo la salvezza conquistata al termine dello scorso campionato, la Roma riconferma molto della squadra che a Glasgow ha conquistato l’accesso al knock out di Champions League: e dunque Giacinti e Haavi dal primo minuto con Andressa titolare e Paloma Lazaro pronta in panchina.

Roma subito in controllo fin dalle prime fasi del match con una Haavi particolarmente ispirata. Logica conseguenza il vantaggio, al 13’: tocco sotto misura provvidenziale – con la coscia – di Giacinti che insacca sul traversone da destra di Haug. La Roma ha il merito di tenere il gioco, rischiare poco e cercare di chiudere subito il match. Il raddoppio arriva al 35’ con Andressa, brava ad andare in pressione su Rizza, recuperare il pallone e insaccare con un delizioso sinistro a fin di palo.

Roma che va vicina al terzo gol nel primo tempo, con Serturini. Ma anche nel secondo tempo e a più riprese con Haavi, vicinissima al gol di testa, Giugliano, che coglie un palo, costringendo Cetinja a un paio di interventi importanti con il Pomigliano sempre in affanno in fase difensiva.

La Roma comincia nel modo migliore. E ora torna a concentrarsi sulle sfide europee in attesa di conoscere la sua prossima avversaria. Prossima gara in casa, contro il Milan, sorprendentemente battuto in casa all’esordio dalla Fiornetina (1-3).