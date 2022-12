Wolfsburg-Roma Femminile, Champions. Quando giocano, diretta in TV

La Roma femminile contro il Wolfsburg nella partita più importante di UEFA Women’s Champions League. A che ora si gioca e come guardarla.

Wosfsburg vs As Roma donne. La Champions League femminile chiama e la squadra giallorossa, proprio come accade in campionato, risponde alla grande.

La squadra di mister Spugna, alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto in Serie A femminile con la Juventus in programma domenica pomeriggio alle ore 14.30, torna in campo contro il Wolfsburg, nella 4a giornata del girone di Champions.

Wolfsburg-Roma femminile, chi si qualifica e come

Quella in arrivo è una gara decisiva per entrambe le squadre, imbattute nel girone e destinate a giocarsi in questo scontro diretto, o in un testa a testa a suon di gol e differenza reti, la leadership per l’accesso ai quarti di finale.

Le giocatrici tedesche, proprio come le giallorosse sono chiamate ‘lupe’. Le due squadre arrivano al match appaiate e imbattute con sette punti in tre partite nel Gruppo B. Chi vince potrebbe già conquistare l’accesso matematico alla seconda fase con due turni d’anticipo. Ma solo se nell’altra gara del girone lo Slavia Praga batterà il St.Polten. Una sfida che dunque in qualche modo può risultare già decisiva.

Il precedente tra Wolfsburg e Roma, le statistiche

Nell’unico precedente tra le due squadre, a Latina – quindici giorni fa – le due formazioni si sono divise la posta in palio al termine di una bella partita che si è chiusa in parità. Vantaggio di Valentina Giacinti e pareggio di Ewa Pajor, attaccante strepitosa che sta segnando con grande continuità nel corso di questa stagione.

Il Wolfsburg dopo i grandi successi del 2013 e 2014 ha continuato a conquistare successi importanti in Germania (lo scorso anno il settimo titolo nazionale, il quinto in sei stagioni) ma insegue da otto anni un nuovo trofeo europeo. Tuttavia nel corso degli ultimi dieci anni la squadra tedesca è sempre arrivata quanto meno ai quarti di finale. Lo scorso anno è stata eliminata solo in semifinale dal Barcellona, che poi ha alzato il trofeo.

Il Wolfsburg, eccellenza tedesca

Una squadra quella tedesca che, proprio come l’Arsenal – avversario della Juventus – vanta una lunghissima imbattibilità. Non perde da aprile. In una sorprendente attinenza con la sfida tra Juventus e Gunners, anche la AS Roma è l’unica squadra che è riuscita in qualche modo a strappare almeno un pareggio alla sua avversaria.

In campionato il Wolfsburg femminile sta dominando. Ultima vittoria sabato scorso in casa contro l’Eintracht Francoforte: 5-0 con tre gol dell’olandese Jill Roord (26 gol in Europa, 14 con il Twente, 4 con il Bayern, uno con l’Arsenal e sette con le tedesche.

Le giocatrici allenate da Tommy stroot hanno mantenuto la porta inviolata sei volte nelle ultime nove sfide di UEFA Women’s Champions League segnando in tutte le ultime 44 partite europee: tranne due.

La Roma femminile dal canto suo, alla sua prima esperienza internazionale nella massima competizione europea, è ancora imbattuta. Cinque vittorie su sette e due, una vinta ai rigori contro il Paris FC e l’altra pareggiata proprio con le tedesche.

La partita tra Roma e Wolfsburg è in programma giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 18:45, nello stadio di casa delle lupe di Germania. Arbitra l’inglese Rebecca Welch. Streaming della partita disponibile sulla piattaforma a pagamento di DAZN.