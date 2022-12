Arsenal-Juventus femminile Champions: dove vederla e quando

Arsenal Vs Juventus Women, pronostici, ultime news sulla quarta gara di Champions League femminile | Statistiche, quando giocano e come guardarla in diretta Tv.

Arsenal Juventus femminile quarto match della fase a gironi di Champions League femminile 2022-23, è una partita ricca di sfaccettature e di temi interessanti.

Montemurro già allenatore dell’Arsenal sa bene che la partita che potrebbe risultare decisiva per l’accesso ai quarti di finale e per il futuro della Juventus femminile. Vediamo come si qualifica la Juve donne.

Arsenal-Juventus Femminile previsioni

La Juventus punta a un risultato positivo. Anche solo bissare il pareggio della gara d’andata di quindici giorni fa all’Allianz Stadium sarebbe straordinariamente positivo. In vista poi dello scontro diretto contro il Lione. L’Arsenal donne non perdeva nemmeno un punto da mesi, una impressionante serie positiva di vittorie che la squadra bianconera è stata in qualche modo riuscita a interrompere nel match di andata a Torino.

Una gara che la Juve ha giocato alla pari: il vantaggio di Lineth Beerensteyn pareggiato dopo soli nove minuti dal 27esimo gol europeo di Vivianne Miedema, con un bel gol di testa.

Arsenal-Juventus Women, statistiche e curiosità

L’Arsenal, il cui ultimo titolo di FA Women’s Super League è arrivato sotto la guida di Montemurro nel 2018/19, ha chiuso il campionato della scorsa stagione di un solo punto alle spalle del Chelsea. Gunners eliminato ai quarti di finale – proprio come la Juventus – nel suo cammino di Champions League, battuto in trasferta 0-2 dal Wolfsburg avversario della Roma femminile in questa fase a gironi.

Gunners autentica potenza offensiva: l’Arsenal non ha segnato solo in due delle ultime 22 partite di UEFA Women’s Champions League marcando tre o più gol in cinque delle ultime otto partite della fase a gironi.

Dal canto suo la Juventus ha perso solo due delle ultime 19 partite europee con dodici vittorie ed è imbattuta nelle ultime sette partite di UEFA Women’s Champions League.

L’Arsenal ha la possibilità di chiudere i conti: un’occasione invidiabile per le Gunners che con una vittoria sarebbero aritmeticamente ai quarti di finale.

Calciatrici protagoniste di Arsenal-Juve Femminile

Una squadra che ha giovani individualità in via di formazione, talenti estremamente interessanti. E giocatrici di livello assoluto come Blackstenius, arrivata a gennaio alla corte di Jonas Eidevall – che ha preso il posto di Montemurro – alla guida della squadra. Una squadra di immense potenzialità che la Juventus ha dimostrato di poter affrontare alla pari. L’assenza di Beth Mead, vittima di un brutto infortunio al ginocchio, è certamente la peggior notizia possibile per una squadra che perde forse il suo talento più fulgido per il resto della stagione.

Il portiere della Juventus Pauline Peyraud-Magnin è stato all’Arsenal dal 2018 al 2020 ed è stato la prima scelta di Montemurro quando è arrivato a Torino la scorsa stagione. Ma all’Arsenal era la riserva della squadra che con lui vinse il titolo.

Quando e dove vedere la Juve Donne contro l’Arsenal

Arsenal-Juventus Women si gioca mercoledì sera alle 21 a Londra. Arbitra la croata Ivana Martincic. In anticipo alle 18.45 l’altra partita del girone tra Olympique Lione e Zurigo. Diretta in streaming della partita delle bianconere sulla piattaforma DAZN.