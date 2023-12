Roma-PSG si gioca alle ore 18.45 di mercoledì 20 dicembre 2023, una partita che potrebbe risultare decisiva nel girone C di WUCL. Le giallorosse devono mettere in campo tutte le loro qualità per vincere e avvicinare la qualificazione ai quarti di finale, altrimenti a rischio. Ecco cosa aspettarsi da questo match di Champions femminile, pronostici inclusi.

Roma-PSG: quando e dove vederla

Partita : Roma Femminile-Paris Saint Germain

: Roma Femminile-Paris Saint Germain Dove si gioca : Tre Fontane (Roma)

: Tre Fontane (Roma) Data : 20 dicembre

: 20 dicembre Orario : 18:45

: 18:45 Come vederla in streaming: su DAZN

Oltre che a pagamento su Dazn sarà possibile vedere la partita gratis in streaming su YouTube, nel canale Dazn Women’s Football come già successo per l’andata. Il popolo giallorosso è pronto a riempire lo Stadio Tre Fontane. Arbitra la cipriota Froso Ppekri.

Roma Femminile Psg, la partita

Il Gruppo C, quello della capitoline, è l’unico nel quale la quarta giornata non potrà decretare nulla di aritmetico. Qualunque risultato della sfida del Tre Fontane, o di quella in programma ad Amsterdam tra Ajax e Bayern Monaco, non basterà a indirizzare la classifica in un modo o nell’altro. E questo dice molto.

In questo momento la Roma è seconda, con gli stessi punti dell’Ajax, ma una miglior differenza reti e il vantaggio nello scontro diretto con le campionesse d’Olanda, prossime avversarie alla ripresa del torneo a gennaio. Il PSG contro la Roma ha conquistato la prima vittoria segnando i suoi primi gol dopo due partite a vuoto e senza nemmeno una rate.

Francesi reduci da un turno di campionato molto complicato, il derby contro il Paris Football Club, una delle partite più importanti e sentite dell’anno. Il PSG ha vinto in trasferta, 1-2, in rimonta grazie a un rigore di Sandy Baltimore e al raddoppio di Katoto, in gol anche contro la lupa. La Roma ha invece incassato l’undicesima vittoria in Serie A femminile vincendo contro il Como.

Statistiche Roma-PSG in Champions

La sconfitta della gara d’andata è stata bugiarda rispetto ai valori della Roma. La prima battuta a vuoto dopo quindici partite utili consecutive, 14 delle quali vittorie da giugno a oggi. Molte perplessità su un rigore concesso al PSG, su un altro rigore netto negato alla Roma, ma soprattutto sulla gestione dei cartellini: due giocatrici francesi avrebbero meritato l’espulsione. E questo poteva significare chiudere la partita in superiorità numerica e qualificazione in vista della partita di mercoledì.

La Roma ha vinto sei delle otto partite casalinghe di Women’s Champions League registrando una sola sconfitta, contro il Barcellona. Considerando anche il turno di qualificazione di questa stagione la lupa è imbattuta e in tre partite su quattro ha mantenuto la propria porta inviolata senza mai subire più di un gol in ognuna delle otto partite di Champions League giocate fin qui. Una squadra che è cresciuta tanto, segnando sempre almeno un gol in 14 delle sue ultime 15 partite europee

Roma-PSG femminile: i pronostici

Il PSG nel match vinto la settimana scorsa non ha mai dato l’impressione di essere la squadra favorita, o superiore alla Roma. La partita di Parigi non è stata certamente la migliore da parte della formazione di Spugna, ma nemmeno la più fortunata. Un pareggio sarebbe stato più giusto. La squadra giallorossa dovrà riprendersi al Tre Fontane quanto perso al Parco dei Principi.

Pronostico Roma-PSG: 1

Per la Roma è l’ultimo match in assoluto del 2023. Poi le giallorosse si godranno qualche giorno di libertà per tornare al lavoro dopo Natale, in vista della Supercoppa in palio contro la Juventus allo Zini di Cremona, domenica 7 gennaio.

