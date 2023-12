La Roma conquista una importantissima vittoria sul campo del Como e allunga al vertice della classifica

L’occasione era fondamentale, sfruttare nel modo migliore la sconfitta subita dalla Juventus a Genova contro la Sampdoria e allungare ulteriormente in classifica.

La Roma sfrutta l’opportunità andando a vincere sul campo del Como, che non segnava da quattro partite, e allunga. Ma in rimonta. E soffrendo non poco.

Como-Roma 2-3

Reduce dalla sconfitta europea con il PSG e alla vigilia del match di ritorno in programma mercoledì sera (ore 18.45 al Tre Fontane) la Roma schiera la squadra con un minimo di turnover dando spazio a Korpela , Valdezate, e Tomaselli. Poche le emozioni nei primi minuti. Anzi, per almeno una mezz’ora non ci sono concrete occasioni da gol. A parte una gran conclusione di Viens respinta dalla traversa si registrano solo un paio di tiri dalla distanza, e poco altro. Il primo gol arriva al 35’ ed è del Como: splendida azione personale di Skorvankova che si getta in area e dopo uno slalom insacca con un diagonale di sinistro davvero molto bello.

La Roma va subito vicino al pareggio con un bel calcio di punizione di Linari poi ancora con Glionna, di poco a lato la sua conclusione da ottima posizione. Ma l’opportunità migliore tocca ancora a Viens.

Secondo tempo davvero pirotecnico. Roma che schiera da subito Giacinti e Kumagai al posto di Glionna e Tomaselli. E con il tridente offensivo la squadra giallorossa a poco a poco si ritrova. Partita che si fa molto spettacolare con il Como vicino al raddoppio con Arcangeli. Palo della Roma con Giacinti che calcia splendidamente dopo un delizioso palleggio.

La Roma pareggia su calcio di rigore: ingresso in area di Bartoli e fallo di Lundorf, in netto ritardo. A trasformare dal dischetto Elena Linari che batte in modo lucido e molto preciso.

Sullo slancio la Roma prova a prendersi il vantaggio ma a raddoppiare è il Como: errore di Linari che Arcangeli sfrutta con un appoggio vincente per Picchi. Solo a questo punto si vede la Roma anche se per la vittoria serve un secondo calcio di rigore. Prima è un colpo di testa di Lucia Di Guglielmo a marcare il 2-2 su appoggio di Haavi dalla destra a trovare il pareggio; quindi è Linari a conquistarsi e trasformare il penalty della vittoria. Che la Roma dimostra di meritare con una gara accorta ma sempre votata all’attacco, spesso vicina al terzo gol in particolare con Giacinti e Serturini, entrata al posto di Di Guglielmo.

Clamorosa occasione anche per Manuela Giugliano e la Roma chiude vincendo e dominando una partita che poteva perdere e che vince con il minimo scarto contro un buon Como, capace di trovare di nuovo la rete dopo quattro partite di oscura astinenza.

In classifica

La Roma si conferma al vertice della classifica dopo undici vittorie consedcutive in campionato e stacca ulteriormente la Juve, battuta a Genova dalla Sampdoria, ora a sei lunghezze di distanza. Roma e Juventus saranno le prime squadre a scendere in campo con l’anno nuovo, il 7 gennaio (ore 15.15), per la Supercoppa, in programma allo Zini di Cremona