Roma Femminile Vs St.Polten. Giallorosse a un passo dall’impresa

La Roma Femminile affronta il St.Polten per conquistare l’accesso ai quarti di finale di Champions, quando si gioca, formazioni e come vedere la partita in Tv.

Per la AS Roma contro il St Polten c’è la possibilità di una grandissima impresa, la prima nella storia della squadra femminile giallorossa. Accedere ai quarti di finale della Champions League.

Alla Roma servirà una vittoria, bissando il successo in Austria della gara d’andata – uno spettacolare e combattutissimo 3-4 in rimonta – che renderebbe del tutto inutile la sesta partita del girone in programma contro lo Slavia Praga. Servono tre punti. Per spalancare le porte del paradiso europeo per la prima volta nella storia del club.

Roma Femminile-St.Polten, partita e pronostico

Pochi probabilmente avrebbero puntato su un cammino tanto straordinario da parte della Roma che per la prima volta si misurava con il valore della Champions League donne Ma passo dopo passo, a cominciare da una insidiosissima fase di qualificazione, la Roma femminile ha davvero convinto tutti.

Anche il St.Polten ha a disposizione un unico risultato, una vittoria esterna che in qualche modo terrebbe i giochi aperti in vista dell’ultima gara del gruppo.

La Roma, dopo una serie positiva impressionante, dovrà dimostrare di essere in grado di reagire alle due brucianti sconfitte (entrambe per 2-4) prima in Germania con il Wolfsburg e poi sempre in casa con la Juventus nell’ultimo turno di Serie A del 2022.

La austriache del St.Polten sono riuscite a ottenere la loro prima vittoria della fase a gironi nella sfida in trasferta contro lo Slavia Praga grazie a un gol vincente nei minuti di recupero di Maria Mikolajova. Poi, la settimana scorsa, solo un pari a Praga (1-1) riducendo il gap sulla Roma battuta in trasferta.

Pronostico obbligato: Roma favorita. Ma senza potere dare nulla per scontato. In caso di sconfitta St.Polten eliminato.

Roma Femminile-St.Polten: news e probabili formazioni

Giallorosse senza Lucia Di Guglielmo, in via di recupero dopo l’infortunio subito a settembre ma non disponibile fino al nuovo anno. Squadra carica e ottimista: martedì sera cori e sorrisi nella cena sociale che prelude a una gara storica… “la più importante della mia carriera” dice il tecnico Alessandro Spugna. Auguri e torta per il portiere Caesar che ha festeggiato il compleanno ma tutti il regalo se lo aspettano dal campo.

“Siamo cariche, consapevoli e ottimiste – dice Haavi – non dobbiamo farci prendere la mano dall’ansia e giocare come sappiamo. Con la nostra solita fiducia e consapevolezza”.

La Roma è in formazione tipo. A Spugna spettano gli ultimi dettagli: con Giacinti, 10 gol stagionali, confermata in attacco.

St.Polten votato a copertura e contropiede con la conferma della squadra difensiva guidata da Jennifer Klein al e Jasmin Eder al rientro dopo la squalifica. In attacco la temibile Stefanie Enzinger, giocatrice tecnica ma ancora alla ricerca del suo primo gol in Champions League.

Queste le probabili formazioni.

Roma Femminile: Caesa; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano, Andressa; Serturini, Haavi, Giacinti.

St. Polten Women: Schlüter; Tabotta, Balog, Klein, Fuchs; Wenger, Eder; Zver, Mikolajova, Brunnthaler; Enzinger.

Quando gioca la Roma donne in Champions e dove vederla

Roma Femminile-St.Polten si gioca allo Stadio Domenico Francioni di Latina venerdì 16 dicembre alle ore 18.45 Arbitra la gallese Cheryl Foster. Diretta streaming della partita sulla piattaforma DAZN. L’altra partita del Gruppo B si gioca alle 21, a Praga con il Wolfsburg, già aritmeticamente ai quarti di finale, che ospita lo Slavia Praga, prossimo avversario delle giallorosse.

