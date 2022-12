Juventus Women-Zurich FC, la vittoria è d’obbligo

La Juventus femminile torna in campo in Champions League con lo Zurigo | Pronostici, formazioni, ultime notizie | La diretta in TV

Per la Juventus women la partita contro lo Zurigo è una gara da vincere a tutti i costi, indipendentemente da quello che accadrà a seguire tra Arsenal e Lione nella speranza di una sconfitta delle francesi a Londra, per poi andarsi a giocare tutto con l’Olympique nello scontro diretto dell’ultima giornata.

La Juventus femminile nonostante la sconfitta di Londra contro l’Arsenal ha ancora il destino nelle proprie mani: ma l’accesso ai quarti di finale di Champions League dipende anche dalla vittoria contro lo Zurigo, ormai eliminato, e già battuto nella gara d’andata.

Juventus Women-Zurich FC previsioni

La squadra bianconera si presenterà in campo all’Allianz Stadium sperando nel massimo apporto del pubblico in una gara che risulta comunque decisiva. Juventus costretta a vincere per mantenere intatte le proprie possibilità di qualificazione. Magari nella speranza di una vittoria dell’Arsenal, che ha bisogno almeno di un punto per ottenere la matematica certezza dell’accesso ai quarti di finale della massima competizione europea.

La Juventus aveva iniziato la fase a gironi nel modo migliore proprio con una vittoria in campo esterno sullo Zurigo. Ma poi non sono arrivati altri successi: i due pareggi interni contro colossi come Arsenal e Lione, campione d’Europa in carica, hanno dimostrato che la squadra di Montemurro è in grado di giocarsela con chiunque. Ma il gap tecnico e di esperienza contro due avversarie del genere è evidente.

La sconfitta di Londra, gol di Vivianne Miedema, pesa nella classifica. Certo non nel morale della Juve che anzi… a fine gara ha sfiorato un clamoroso pareggio andando poi a vincere lo scontro diretto contro la Roma nel big match di domenica scorsa. Le condizioni emotive delle bianconere sono le migliori possibili.

Juventus, le avversarie dello Zurich FC

Massima espressione di un calcio femminile svizzero in netta crescita, lo Zurigo è già fuori dalla Champions League. Ma certo questo non ridimensiona i valori di una squadra che ha alcune individualità di rilievo nonostante quattro sconfitte, un solo gol segnato (nel 3-1 con l’Arsenal) e ben dodici subiti.

Nella loro ultima partita contro le campionesse d’Europa del Lione, lo Zurigo ha tenuto validamente testa alle francesi per oltre un’ora subendo un solo gol e riuscendo a sfiorare il pareggio in più occasioni prima che una doppietta di Melvine Malard e un gol nel recupero di Delphine Cascarino aiutassero la squadra francese a ottenere un comodo 4-0 finale.

Con la Super League femminile svizzera in pausa invernale, lo Zurigo ha avuto una settimana per prepararsi alla partita contro la Juve: l’obiettivo è quello di strappare un pareggio segnare almeno un punticino. Zurigo che arriva tuttavia da una striscia di risultati estremamente negativi in Europa: dieci sconfitte di fila nella fase a gironi.

Juventus Femminile-Zurigo: le formazioni

La Juventus è ancora senza Amanda Nilden, assente da fine ottobre a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Sara Bjork Gunnarsdottir, esclusa nel primo tempo della gara vinta domenica contro la Roma, potrebbe giocare dal primo minuto vista la sua splendida prova contro le giallorosse mentre Arianna Caruso e Barbara Bonansea dovrebbero tornare alla formazione titolare.

Per quanto riguarda le ospiti: confermata la linea difensiva con Seraina Friedli tra i pali e la coppia centrale composta da Julia Stierli e Laura Vetterlein. Fiducia in attacco a Piubel, l’unica giocatrice dello Zurigo ad aver segnato nella fase a gironi di questa stagione.

Queste le probabili formazioni.

Juventus Women: Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Caruso, Junge Pedersen, Gunnarsdottir; Bonansea, Beerensteyn, Girelli.

Zurich Women FC: Friedli; Megroz, Stierli, Vetterlein, Pando; Riesen, Bernauer, Rey, Pinther; Piobel, Humm.L

LEGGI ANCHE – Come si qualificano Juventus e Roma in Champions League

Quando gioca e dove vedere la Juve donne in TV

Juventus-Zurich FC si gioca all’Allianz Stadium giovedì 15 dicembre alle ore 18.45. Arbitra la tedesca Reim Hussein. Diretta streaming della partita sulla piattaforma DAZN. L’altra partita del Gruppo C si gioca alle 21, con l’Arsenal che ospita a Londra Olympique Lione, prossimo avversario delle bianconere. Venerdì 16 sarà invece in campo la Roma, alle 21 a Latina contro le austriache del St.Polten.