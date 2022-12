Champions Femminile: come si qualificano Juve e Roma

Quali sono i risultati necessari per Juventus Women e Roma Femminile per accedere ai quarti di finale di Champions League femminile | Calendario e programma di gare

La Serie A Donne ha concluso i suoi appuntamenti del 2022 con il 12esimo turno e con il big match vinto a Roma dalla Juventus di Montemurro. Il 2023 si aprirà con la Coppa Italia.

Champions League femminile: la situazione di Juve e Roma

Ma se per quasi tutte le squadre di Calcio femminile della Serie A le vacanze di Natale sono praticamente già cominciate, per Juventus e Roma si preparano due settimane decisive sul fronte della Champions League. Entrambe hanno la concreta possibilità di accedere ai quarti di finale. Sarebbe la prima volta: due squadre italiane alla seconda fase della principale competizione europea per squadre di club.

Le sconfitte della settimana scorsa – Juventus battuta a Londra dall’Arsenal, Roma caduta in Germania con il Wolfsburg – non hanno ridimensionato le ambizioni delle due italiane. Ma molto dipenderà già dalla prossima sfida.

Gruppo B: alla Roma serve un punto

Nel Gruppo B il Wolsfburg, dopo la vittoria di giovedì scorso contro la Roma, è aritmeticamente qualificato. Il vero scontro diretto si gioca al Domenico Francioni di Latina: le giallorosse affrontano le austriache del St.Polten. Vige la regola degli scontri diretti. Avendo vinto in Austria (3-4) alla squadra di Alessandro Spugna basta anche solo un pari, indipendentemente dal risultato dell’ultimo turno che vedrà la AS Roma ospite dello Slavia Praga e le austriache in casa del Wolfsburg. Difficilissimo per la Roma agganciare il primo posto in classifica che sembra ormai destinato alla squadra tedesca a meno di capitomboli al momento imprevedibili contro le due squadre più deboli del girone. E dunque… con una vittoria Wolfsburg matematicamente primo e con un punto Roma aritmeticamente seconda e conti chiusi con un turno di anticipo.

Risultati e classifiche del Gruppo B



PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU WOLFSBURG ST.POLTEN 4-0 ROMA SLAVIA PRAGA 1-0 Giacinti ST.POLTEN ROMA 3-4 Linari, Giacinti, Giugliano, Lazaro SLAVIA PRAGA WOLFSBURG 0-3 SLAVIA PRAGA ST.POLTEN 0-1 ROMA WOLFSBURG 1-1 Giacinti WOLFSBURG ROMA 1-0 ST.POLTEN SLAVIA PRAGA 1-1 ROMA ST.POLTEN 16 dicembre ore 18.45 DAZN SLAVIA PRAGA WOLFSBURG 16 dicembre ore 21.00 DAZN SLAVIA PRAGA ROMA 22 dicembre ore 18.45 DAZN ST.POLTEN WOLFSBURG 22 dicembre ore 18.45 DAZN Classifica: Wolfsburg 10 (qualificato), Roma 7, St.Polten 4, Slavia Praga 1

Gruppo C: vittoria d’obbligo per la Juventus

Per quanto riguarda invece la Juventus femminile il discorso è molto più complicato. In un girone davvero difficile, per non dire proibitivo, la squadra di Montemurro si trova a dover tenere testa alla squadra campione in carica dell’Olympique Lione. Uno scenario molto simile a quella dello scorso anno con le bianconere che eliminarono niente meno che le regine d’Europa del Chelsea qualificandosi ai quarti contro ogni pronostico. I conti sono difficili: e non dipendono solo dalla Juve.

L’Arsenal è in testa al girone ma non è ancora qualificato. Ha bisogno di un punto, da strappare proprio nel match in casa contro le francesi. Il pareggio sarebbe sufficiente: a quel punto per il gioco degli scontri diretti l’Arsenal sarebbe irraggiungibile sia dal Lione che dalla Juve. Le bianconere sono costrette a vincere contro lo Zurigo.

Scenderanno in campo con il vantaggio di conoscere già il risultato dell’Emirates Stadium. Se il Lione perde e la Juventus vince, le bianconere avranno un punto di vantaggio da difendere con le unghie in casa dell’Olympique nell’ultima giornata. Che a questo punto presenterà uno scontro diretto decisivo.

Gruppo C, risultati, classifica e calendario



PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU ZURICH JUVENTUS 0-2 Cernoia, Bonansea OLYMPIQUE LIONE ARSENAL 1-5 JUVENTUS OLYMPIQUE LION 1-1 aut. Malard ARSENAL ZURICH 3-1 ZURICH OLYMPIQUE LION 0-3 JUVENTUS ARSENAL 1-1 Beerensteyn OLYMPIQUE LION ZURICH 4-0 ARSENAL JUVENTUS 1-0 JUVENTUS ZURICH 15 dicembre ore 18.45 DAZN ARSENAL OLYMPIQUE LION 15 dicembre ore 21.00 DAZN OLYMPIQUE LION JUVENTUS 21 dicembre ore 18.45 DAZN ZURICH ARSENAL 21 dicembre ore 18.45 DAZN Classifica: Arsenal 10, Lione 7, Juventus 5, Zurigo 0

