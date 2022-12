Roma Femminile-Juventus Women 2-4, la Signora ci mette la testa

Vittoria di carattere della Juventus sul campo della Roma nel big match della 12esima giornata di Serie A femminile

Una gran bella partita, spettacolare, piacevole, degna del miglior big match della Serie A femminile. La Juventus conquista la seconda vittoria stagionale in Serie A contro la Roma che poche settimane fa aveva conquistato a danno delle bianconere la Supercoppa.

Botta e risposta straordinario con la Roma in vantaggio, la Juventus capace di rimontare e superare. Per poi vincere nel secondo tempo dopo il provvisorio pareggio giallorosso in avvio di ripresa, sfruttando anche una certa stanchezza delle giallorosse.

Roma Femminile-Juventus Women

Reduci dagli impegni di Champions League (entrambe battute, la Juve dall’Arsenal e la Roma dal Wolfsburg) le regine della Serie A Femminile dovevano fare i conti con le tossine di una sfida che in settimana aveva lasciato parecchia stanchezza. La Juventus ha avuto il vantaggio di sfruttare meglio un giorno in più di riposo che in campo si è visto tutto. Ma soprattutto si è vista una Juventus estremamente forte e solida da un punto di vista emotivo e di applicazione.

Roma subito in vantaggio con Serturini al 2’. Bellissimo il pareggio juventino con Beerensteyn che in contropiede tiene testa alla difesa avversaria freddando Caesar in uscita. Su un calcio di punizione molto contestata Girelli trova la girata a rete che vale il vantaggio prima del riposo.

In avvio di ripresa tutto di nuovo in equilibrio: palo di Giacinti e Andressa che ribatte in gol. Ma nell’ultima mezz’ora la Juventus mantiene il ritmo e la Roma accusa una evidente flessione fisica. Meraviglioso il terzo gol di Beerensteyn, un lungo e velocissimo contropiede che si chiude con un gran destro a fil di palo da posizione non semplice. Grandissimo gol. La Roma reagisce ma con fatica. E la Juve femminile ne approfitta con una zampata in mischia di Julia Grosso. Un risultato giusto anche se pesante per la Roma che ha tentato di fare il suo gioco, semplicemente con qualche energia in meno e non con la consueta lucidità.

Testa ora all’Europa. Juventus femminile giovedì in casa contro lo Zurigo – serve una vittoria – Roma venerdì a Praga con lo Slavia. Con una vittoria le giallorosse (se il St.Polten non vincerà contro il Wolfsburg) sarà aritmeticamente ai quarti di finale prima dello scontro diretto contro le austriache.

Ma tornando al campionato di Serie A. Al netto di una regular season ancora da completare, con sei gare da giocare in calendario, e di tutta la poule scudetto, la Roma resta in testa ma con tre punti di vantaggio su una Juventus che sembra in netto recupero.