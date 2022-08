Roma femminile oggi in Champions Vs il Glasgow City. Orario e dove vederla

Roma femminile Champions League, giallorosse in Europa contro il Glasgow City. A che ora si gioca la partita di oggi e come vederla.

Non c’è solo la Roma di Mourinho che vince la Conference League a fare notizia e a guadagnare reputazione in Europa. Da quest’anno la Roma femminile vive il suo grande momento facendo un esordio in Champions League in una competizione che solo un anno fa, nonostante gli ottimi risultati ottenuti in Italia, sembrava molto lontana dalle più rosee previsioni.

Glasgow City – Roma Femminile qualificazioni Champions

Non potrebbe esserci un esordio migliore per la Roma. Difficile, impegnativo, sotto certi aspetti forse addirittura proibitivo. Ma di alto livello. E proprio com’è accaduto lo scorso anno per la Juventus anche la Roma dovrà alzare il livello delle proprie aspettative e anche per alzare il livello delle sue ambizioni.

Roma femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Il Glasgow City è una squadra che ha una consolidata esperienza in ambito internazionale, tanti anni di presenza in Champions League consecutivi. Ma lo scorso anno ha perso il titolo nazionale scozzese che vinceva da quindici anni di fila. Come per la Juventus Women anche la Roma affronta un girone eliminatorio che prevede due sfide. La prima con le scozzesi, che ospitano il torneo di qualificazione in casa. La seconda avversaria dipende dal risultato: in caso di vittoria la Roma femminile si giocherà l’accesso alla fase a gironi contro la vincente della partita Servette e Paris FC.

Champions League femminile 2022/2023. Qualificazioni 18-21 agosto

La Roma è la settima squadra italiana a partecipare alla Women’s Champions League dal giorno della riforma della competizione, nel 2014. E segue nell’ordine AGSM Verona, Torres, Brescia, Fiorentina, Juventus e Milan.

Tutto sul Glasgow City

Le parole di Alessandro Spugna

Una prima volta anche per il tecnico delle giallorosse Alessandro Spugna: “Per noi possiamo parlare di evento storico. Siamo qui contro una squadra di grande tradizione, con molto rispetto, umiltà e serenità. Affrontiamo una squadra con che ha grande esperienza. Dovremo fare molta attenzione, ma abbiamo voglia di giocarci questa partita. Stiamo lavorando bene e vogliamo anche goderci questo momento. Non siamo qui solo per solo partecipare. Vogliamo sfruttare ogni occasione per restare in gioco quanto più lungo possibile. Il Glasgow City è una squadra fisica, ce la giocheremo sul palleggio, giocando con velocità e con le nostre idee. Possiamo farcela…”

La partita è in programma alle ore 20.35 a Petershill. sul campo di casa del Glasgow City. Nessuna diretta televisiva per questo match che sarà proposto in streaming (costo circa 12 euro) sull’applicazione online Recast.