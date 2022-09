Koge-Juventus femminile Champions 2022-23. Andata 2°turno, quando si gioca

HB Koge vs Juventus women, partita di Champions League femminile 2022/2023. A che ora si gioca l’andata del turno di qualificazione e ultime sulla formazione.

Koge contro Juventus femminile, partita valida per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League, si gioca martedì 20 settembre alle ore 18:00. La squadra bianconera dovrà vedersela con la formazione danese, per cercare di ottenere il pass di accesso ai gironi della competizione europea.

Vediamo allora cosa aspettarsi da questo incontro di Uefa Women’s Champions League: previsioni, formazioni e dove vedere il match.

Dove gioca la Juve femminile in Champions?

Dopo la vittoria ottenuta nell’ultima giornata di Serie A femminile, contro la Roma, la Juve torna a giocare in Champions. Le bianconere sono arrivate al secondo turno di qualificazione, dopo aver battuto nel turno precedente le israeliane del Kiryat Gat. In caso di vittoria anche in questo incontro, fra andate e ritorno, la squadra campione d’Italia accederebbe alla fase a gironi del torneo.

La gara di UWCL si gioca in Danimarca alle ore 18:00 di martedì 20 settembre, al Koge Stadion di Copenaghen. Viceversa la partita di ritorno si disputerà in Italia, allo allo Stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, mercoledì 28 settembre ore 20:30.

Koge vs Juve donne, probabili formazioni

Veniamo ora alle ultime notizie sulle formazioni. Il Koge femminile, è la squadra campione di Danimarca, visto che ha vinto l’ultimo campionato nazionale. Inoltre, questo team ha partecipato alla fase a gironi della Champions 2021-2022, quindi è avversario non semplice da affrontare. Fra le giocatrici più temibili di questo team si segnala Cecilie Floe, attaccante molto efficace in zona goal, a cui la difesa bianconera dovrà fare molta attenzione. Ma ovviamente anche le altre calciatrici meritano considerazione e attenzione.

Per quanto riguarda la Juve, Mister Montemurro potrebbe confermare molte delle giocatrici della rosa scese in campo nella gara vinta contro la Roma. Potrebbero esserci qualche cambio a centrocampo o in attacco, con un leggero turnover, ma in linea di massima la squadra titolare sarà la migliore attualmente disponibile.

Di seguito la probabile formazione della Juve women per questa partita di coppa, modulo 4-3-3: Peyraud Magnin, Nilden, Rosucci, Sembrant, Boattin, Cernoia, Caruso, Gunnarsdottir, Girelli, Bonfantini, Beerensteyn.

Dove vedere la Juventus femminile contro il Koge

Per guardare l’incontro di Champions League donne, fra Juventus e Koge bisogna pagare un abbonamento. L’incontro infatti viene trasmesso in diretta streaming sul canale tematico Juventus Tv. Questa emittente è presente anche sulla piattaforma streaming di Dazn, quindi gli abbonati potranno guardare il match in diretta streaming anche da qui. Non è invece possibile vedere l’incontro gratis.

