Risultati Serie C femminile 7^ giornata. Il Pinerolo balza al comando nel Girone A

Calcio femminile Serie C. Ecco i risultati delle partite della settima giornata di campionato dei Gironi A, B e C. Res Women unica formazione a 21 punti

La settima giornata del campionato di calcio femminile di Serie C regala avvicendamenti al vertice nei Gironi A e B, mentre nel Girone C rimane solo la Res Women a punteggio pieno. Di seguito tutti i risultati delle partite valide per il settimo turno.

Risultati Serie C femminile settima giornata Girone A

Avvicendamento in testa alla classifica del Girone A di Serie C femminile con il Pinerolo che batte 4-0 (gol di Spagnoli, Ceppari, Almetti, Iuliano) il Vittuone fra le mura amiche e sorpassa l’ex capolista Orobica battuta in casa 2-0 dal Freedom uscito vincente grazie alla doppietta di Mellano.

Sabato 22 ottobre ore 15.30

Real Meda-Città di Pontedera 1-2

Domenica 23 ottobre ore 15

Independiente Ivrea-Pro Sesto 2-1

Orobica-Freedom 0-2

Angelo Baiardo-Spezia 2-1

Pavia-Fiamma Monza 3-0

Pinerolo-Vittuone 4-0

Azalee Solbiatese-Lucchese 2-2

Riposa: Su Planu

Risultati Serie C femminile settima giornata Girone B

Il pareggio per 3-3 del Meran in casa del Venezia Fc accorcia ulteriormente la classifica del Girone B di Serie C femminile con ben tre squadre chiuse in un punto. Le altoatesine sono state infatti raggiunte a quota 19 punti dal Bologna, vittorioso 10-1 in casa della Sambenedettese, con il Lumezzane che, grazie al poker rifilato al Centro Storico Lebowski, sale a quota 18 (-1).

Domenica 23 ottobre ore 15

Venezia-Portogruaro 5-1

Rinascita-Triestina 3-3

Villorba-Jesina 2-0

Sambenedettese-Bologna 1-10

Padova-Vicenza 0-3

Lumezzane-Lebowski 4-0

Riccione-Orvieto 4-0

Venezia FC-Meran 3-3

Risultati Serie C femminile settima giornata Girone C

Grazie alla vittoria 2-1 sul Chieti (gol decisivo di Clemente al 90′) e alla contemporanea sconfitta del Lecce, la Res Women rimane da sola in vetta alla classifica del Girone C di Serie C femminile. Le salentine scivolano così in terza posizione, sopravanzate anche dal Trastevere, vittorioso 5-0 in casa del Sant’Agata.

Domenica 23 ottobre ore 14.30

Sant’Agata-Trastevere 0-5

Domenica 23 ottobre ore 15

Frosinone-Ludos Palermo 0-1

Crotone-Independent 2-2

Cantera Adriatica-Vis Mediterranea 0-7

Lecce-Roma 0-3

Res Women-Chieti 2-1

Salernitana-Cosenza 1-2

Grifone-Matera 0-3