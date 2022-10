Partite Serie C femminile 7^ giornata. Doppio scontro al vertice nel Girone A

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della settima giornata dei gironi A, B e C. Calendario gare e designazioni arbitrali

Sarà la partita del Girone A fra Real Meda e Città di Pontedera ad aprire la settima giornata del campionato di Serie C femminile. Il match avrà inizio sabato 22 ottobre alle 15.30 ed è l’unico anticipo del settimo turno. Tutte le altre gare si giocheranno all’orario da calendario eccezion fatta nel girone C per Sant’Agata-Trastevere che inizierà alle ore 14.30. Nel Girone A riposa il Su Planu.

Partite e arbitri Serie C femminile settima giornata Girone A

Il big match della settima giornata del Girone A è indubbiamente quello fra Orobica, capolista del raggruppamento, e Freedom. Ma non è da sottovalutare nemmeno lo scontro fra Pinerolo e Vittuone, rispettivamente seconda e terza della classe.

Sabato 22 ottobre ore 15.30

Real Meda-Città di Pontedera (D’Ambrosio di Collegno)

Domenica 23 ottobre ore 15

Independiente Ivrea-Pro Sesto (Calzolari di Alba)

Orobica-Freedom (Benevelli di Modena)

Angelo Baiardo-Spezia (Nigro di Prato)

Pavia-Fiamma Monza (Borello di Nichelino)

Pinerolo-Vittuone (Moro di Novi Ligure)

Azalee Solbiatese-Lucchese (Di Benedetto di Novi Ligure)

Riposa: Su Planu

Partite e arbitri Serie C femminile settima giornata Girone B

Nel Girone B Meran Women, Bologna e Lumezzane proveranno a mantenere le rispettive posizioni in classifica, con Padova e Jesina che proveranno a rintuzzare.

Domenica 23 ottobre ore 15

Venezia-Portogruaro (Dancelli di Brescia)

Rinascita-Triestina (Igliozzi di Roma 2)

Villorba-Jesina (Kovacevic di Arco)

Sambenedettese-Bologna (Amadei di Trento)

Padova-Vicenza (Poggi di Forlì)

Lumezzane-Lebowski (Ravanelli di Trento)

Riccione-Orvieto (Bonci di Pesaro)

Venezia FC-Meran (Marra di Mantova)

Vedi anche: Partite Serie B femminile quinta giornata

Partite e arbitri Serie C femminile settima giornata Girone C

Infine nel Girone C banco di prova importante per la Res Women che è ospiterà il Chieti quarto in classifica. Il Lecce, che come la Res vuole rimanere a punteggio pieno, attende la Roma Cf.

Domenica 23 ottobre ore 14.30

Sant’Agata-Trastevere (Femia di Locri)

Domenica 23 ottobre ore 15

Frosinone-Ludos (Illiano di Napoli)

Crotone-Independent (Guerra di Venosa)

Cantera Adriatica-Vis Mediterranea (Allegretti di Molfetta)

Lecce-Roma (Maione di Ercolano)

Res Women-Chieti (Carvelli di Crotone)

Salernitana-Cosenza (Giudice di Frosinone)

Grifone-Matera (Gallo di Castellammare di Stabia)