Risultati Serie B femminile 4^ giornata. Napoli e Lazio a braccetto

Serie B Femminile 2022/2023. Tutti i risultati e marcatori delle partite della quinta giornata. Pari nel derby di Romagna, l’Hellas fa suo quello di Verona

La quinta giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023 conferma la forza di Lazio e Napoli che vincono le rispettive partite e mantengono la vetta della classifica. Resta imbattuto anche il Brescia, che però pareggia a San Marino e si allontana leggermente dalla testa della classifica.

Risultati quinta giornata Napoli-Ternana

Dopo il pareggio nello scorso turno di campionato, il Napoli torna al successo rifilando quattro reti alla Ternana nell’anticipo giocatosi sabato. Le azzurre si impongono 4-0 grazie alle reti Tui e Tamborini e alla doppietta di Gomes, che sanciscono il quarto successo stagionale delle partenopee e la seconda sconfitta delle umbre.

Risultati Serie B femminile Genoa-Lazio 1-4

Vince ancora invece la Lazio che espugna il Gambino di Arenzano 4-1. Il Genoa passa in vantaggio all’11 con Bargi, ma al 32’ si fanno raggiungere da Visentin. Nella ripresa le biancocelesti aumentano i giri e al 57’ è ancora l’attaccante classe 2000 ad andare a bersaglio. Le liguri accusano il colpo e subiscono altre due reti, firmate Colombo e Fuhlendorff.

Serie B Trento-Cittadella 0-2

Il Cittadella vince, convince e sale in terza posizione. Il 2-0 ottenuto sul campo del Trento proietta le venete a ridosso della coppia di testa. Le ospiti passano in vantaggio al 16′ con Ferin, mentre nella ripresa ci pensa Kongouli a raddoppiare sfruttando un pasticcio della difesa trentina.

Risultati e marcatori della quinta giornata di Serie B Femminile 2022/2023

Di seguito ecco l’elenco delle partite della quinta giornata di campionato con i relativi marcatori.

Napoli Femminile-Ternana 4-0 33’ Gomes (N), 48’ Tamborini (N), 54’ Tui (N), 71’ Gomes (N)

Apulia Trani-Arezzo 1-2 1’ Ceccarelli (AR), 9’ rig. Morreale (AP), 31’ Zazzera (AR)

Cesena-Ravenna 1-1 25’ Porcarelli (C), 83’ rig. Carrer (R)

Genoa-Lazio 1-4 11’ Bargi (G), 32’ Visentin (L), 57’ Visentin (L), 65’ Colombo (L), 71’ Fuhlendorff (L)

Hellas Verona-Chievo Verona Women 1-0 8’ Peretti (V)

San Marino Academy-Brescia 2-2 9’ Brambilla (SM), 20’ Tamburini (SM), 34’ Hjohlman (B), 76’ Pasquali (B)

Tavagnacco-Sassari Torres 3-1 11’ Diaz Ferrer (T), 38’ Diaz Ferrer (T), 40’ Magni (T), 42’ aut. Marchetti (ST)

Trento-Cittadella 0-2 16’ Ferin (C), 47’ Kongouli (C)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Napoli e Lazio condividono la vetta della classifica con 13 punti dopo cinque giornate. Cittadella terzo a un punto dalla testa.

Prossimo turno Serie B femminile

Il campionato di Serie B femminile sarà nuovamente in campo il 30 ottobre alle 15 per la disputa della sesta giornata.

Domenica 30 ottobre

Apulia Trani-Tavagnacco

Arezzo-Genoa

Brescia-Cesena

Chievo Verona Women-Trento

Cittadella-San Marino Academy

Lazio-Ravenna

Sassari Torres-Napoli Femminile

Ternana-Hellas Verona