Marcatori e classifica delle partite della ventesima giornata di Serie B femminile. L’Arezzo si impone nello scontro diretto

Nella partita più importante della ventesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023, il Napoli torna al successo battendo la Ternana 3-1. Non mancano l’appuntamento con la vittoria nemmeno Lazio e Cittadella, così come l’Arezzo si prende i tre punti nell’importante scontro salvezza con l’Apulia Trani.

Cronaca Serie B Femminile Ternana-Napoli 1-3

Dopo il pareggio con il Ravenna nello scorso turno di campionato, torna al successo il Napoli Femminile che batte 3-1 la Ternana a domicilio. La squadra allenata da Biagio Seno, subentrato in settimana a Lipoff che ha risolto l’accordo con il club azzurro, sblocca il match con del Estal al 27’, viene raggiunta da Labate nel recupero della prima frazione si gioco, ma preme sull’acceleratore nella ripresa ancora con del Estal e Gomes e dopo che Pinna aveva fallito un calcio di rigore. Grazie a quetsi tre punti, le partenopee restano in scia al Cittadella (-1) e Lazio (-4).

Sintesi Lazio-Genoa 4-0

Non si placa la fame di vittoria della Lazio che, a Formello, serve un poker a un Genoa che arrivava da buone prestazioni. La squadra di Catini si mangia il Grifone con due reti per tempo: nella prima frazione di gioco vanno a segno Moraca e Fuhlendorff nel primo, mentre nella ripresa il sigillo lo mettono Visentin (a segno dopo un lungo stop per infortunio) e Palombi.

Derby di Verona all’Hellas

Dietro la Ternana, quarta in classifica, c’è bagarre fra veronesi, con l’Hellas Verona che fa suo il derby cittadino con il Chievo e aggancia le rivali di giornata al quinto posto con 38 punti. La squadra di Pachera si impone 3-0 in trasferta grazie al gol di Peretti e alla doppietta di Meneghini e centra così il decimo risultato utile consecutivo.

Ossigeno per Arezzo e Sassari Torres

Si prendono una bella boccata di ossigeno Arezzo e Sassari Torres che fanno loro i rispettivi scontri salvezza contro Apulia Trani e Tavagnacco. Le toscane battono 4-1 le pugliesi (doppiette di Razzolini e Zazzera insieme alla rete di Rus per le pugliesi), mentre le sarde liquidano le friulane con il medesimo punteggio (doppietta di Iannazzo, reti di Adam, autorete di Illina e rete del momentaneo 1-2 di Diaz Ferrer).

Le altre partite della ventesima giornata

Nelle restanti partite del ventesimo turno del campionato cadetto, il Brescia vince in zona Cesarini con la zampata di Brayda nei minuti di recupero, così come il Cittadella batte 2-0 il Trento. Parità del derby romagnolo fra Ravenna e Cesena.

Brescia-San Marino Academy 2-1 19’ Fracas (B), 23’ Baldini (SM), 90’+2’ Brayda (B)

Cittadella-Trento 2-0 45’ Ambrosi (C), 71’ Dahlberg (C)

Ravenna-Cesena 1-1 52’ Sechi (C), 81’ Burbassi (R)

Classifica Serie B 2022/2023

Prossimo turno campionato

La Serie B prosegue il proprio cammino con la disputa della ventunesima giornata, in programma domenica 19 marzo con fischio d’inizio alle 14.30 salvo successive variazioni.

Domenica 19 marzo ore 14.30

Cesena-Brescia

Genoa-Arezzo

Hellas Verona-Ternana

Napoli Femminile-Sassari Torres

Ravenna-Lazio

San Marino Academy-Cittadella

Tavagnacco-Apulia Trani

Trento-H&D Chievo Women