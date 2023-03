Tutti i risultati delle partite della ventesima giornata. Manca sempre meno alla promozione della Res Roma

Il weekend del campionato femminile di Serie C regala emozioni e sorprese. Oltre a diverse partite ricche di gol, la ventesima giornata segnala la caduta della capolista del Girone A Pinerolo, battuta 3-2 dallo Spezia. Nel Girone B il Bologna fa suo il big match contro il Lumezzane, mentre nel C la Res Women continua a fare la voce grossa e continua a vincere. Di seguito tutti i risultati delle partite della ventesima giornata.

Risultati Serie C Femminile Girone A

Mentre il match clou di giornata fra Freedom e Pavia si chiude sull’1-1 (gol di Tamburro per le piemontesi e Codecà per le lombarde), il Pinerolo cade a La Spezia. In Liguria la seconda della classe perde 3-2, spreca l’opportunità di agganciare il Pavia al comando della classifica con 46 punti e vede riavvicinarsi minacciosamente anche l’Orobica che ora è a quota 41 e in ritardo solamente di due lunghezze.

Domenica 12 marzo ore 13.30

Su Planu-Lucchese 1-7

Domenica 12 marzo ore 14.30

Real Meda-Independiente Ivrea 1-2

Città di Pontedera-Orobica Calcio Bergamo 0-3

Pro Sesto-Angelo Baiardo 1-1

Freedom-Academy Calcio Pavia 1-1

Fiamma Monza-Azalee Solbiatese 3-2

Domenica 12 marzo ore 14.30

Spezia-Pinerolo 3-2

Riposa: Accademia Calcio Vittuone

Serie C Femminile Girone B Risultati

Il big match della ventesima giornata se lo prende il Bologna che si impone 3-2 sul Lumezzane terzo in classifica e mantiene a distanza il Meran, secondo. Le felsinee conquistano altri tre punti con i gol di Antolini, Gelmetti e Colombo, mentre alle bresciane non bastano le marcature di Picchi e Daleszczyk. Nella seconda metà della classifica, Portogruaro e Triestina strappano punti preziosissimi contro Villorba e Sambenedettese e continuano a lottare per provare ad ottenere la salvezza diretta senza passare dai play-out.

Sabato 11 marzo ore 15

Vicenza-Riccione 3-3

Domenica 12 marzo ore 14.30

Venezia 1985-Rinascita Doccia 2-2

Portogruaro-Villorba 2-0

Triestina-Sambenedettese 8-0

Jesina-Padova 1-0

Bologna-Lumezzane 3-2

Lebowski-Venezia 2-3

Meran-Orvieto 4-0

Risultati Serie C Femminile Girone C

Nel Girone C si può dire che la Res Roma abbia ormai ipotecato la promozione in Serie B. Dopo due terzi di stagione, le giallorosse hanno dieci punti di vantaggio sul Trastevere secondo e ben 18 sul Chieti terzo. Salvo clamorosi crolli nell’ultimo terzo di stagione, la promozione sembra ormai cosa fatta per una squadra che non ha ancora lasciato punti per strada. In chiave salvezza è invece importante il colpo esterno del Crotone che rifila 6 reti al Frosinone.

Domenica 12 marzo ore 12.15

Chieti-Academy Sant’Agata 0-0

Domenica 12 marzo ore 14.30

Frosinone-Crotone 0-6

Independent-Women Lecce 2-1

Vis Mediterranea-Res Women 1-3

Nuova Cosenza-Grifone Gialloverde 2-1

Matera Città dei Sassi-Trastevere 2-3

Domenica 12 marzo ore 15

Roma-Salernitana 6-0

Palermo-Cantera Adriatica 3-0 a tavolino (Pescara non disputata per rinuncia del Pescara)

