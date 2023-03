Calendario partite Serie B Femminile. Giorno 20 spicca il match tra Ternana e Napoli

Con il turno in programma in questo weekend, il campionato di calcio di Serie B femminile 2022/2023 va a completare anche il secondo terzo di stagione. Nelle partite in calendario, spicca indubbiamente la sfida di vertice fra Ternana e Napoli, ma anche il derby veronese fra Hellas e Chievo avrà un occhio di riguardo.

Serie B Ternana-Napoli

La partita più importante della giornata è senza alcun dubbio Ternana-Napoli. Le azzurre andranno alla ricerca della vittoria che è sfuggita nell’ultimo turno di campionato contro il Ravenna. Le umbre invece cercheranno di allungare la striscia positiva e la conseguente risalita.

Lazio-Genoa

Chi può approfittare dello scontro diretto fra Ternana e Napoli, è la Lazio che ospita a Formello il Genoa. La capolista del campionato cadetto potrebbe sfruttare un altro passo falso delle inseguitrici e mettere quindi altro terreno fra lei e la seconda della classe. L’impegno per le biancocelesti non sarà però da sottovalutare poiché nella Capitale arriva un Genoa in ascesa da quando sulla panchina siede l’ex calciatore del Brescia Antonio Filippini.

Derby Chievo-Hellas

Particolare attenzione ci sarà anche sul derby di Verona fra Chievo ed Hellas. Oltre ad esserci in palio il predominio della città, il confronto può consentire infatti all’Hellas, in caso di vittoria, di agganciare il Chievo che sta tre punti avanti.

Serie B, le altre partite della ventesima giornata

Fra le altre partite in programma, c’è anche il duello fra le romagnole Ravenna e Cesena, con le bianconere che proveranno a fare bottino pieno per continuare la rincorsa sulle sei squadre che le precedono. Ma anche la lotta salvezza sta entrando nel vivo, con il fanalino Apulia Trani che si giocherà una delle sue ultime chance di rimonta affrontando in trasferta l’Arezzo e la Sassari Torres che ospiterà il Tavagnacco. Completa il palinsesto la sfida fra Brescia e San Marino Academy.

Tutte le partite avranno inizio alle 14.30 di domenica 12 marzo e verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia accaduta a Cutro. Le gare saranno inoltre trasmesse in diretta sulla piattaforma Eleven Sports. La visione degli eventi sarà gratuita previo registrazione.

Classifica Serie B 2022/2023 dopo 19 giornate

Vedi anche Serie C calcio femminile calendario partite giorno 20