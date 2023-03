Il calendario partite e le designazioni arbitrali del ventesimo turno del campionato di Serie C. Le abruzzesi rinunciano ad andare a Palermo

In questo weekend il Campionato di Serie C femminile si appresta a scendere in campo per disputare la ventesima giornata di campionato. Ad eccezione di Palermo-Cantera Adriatica Pescara che non si giocherà a causa della rinuncia della formazione abruzzese. Di seguito il calendario completo del ventesimo turno.

Calendario partite Serie C Femminile Girone A

Nel Girone A spicca il big match fra Freedom e Pavia, con due fra le prime della classe che si sfidano per mantenersi nelle zone alte della classifica. Le pavesi sono attualmente al timone del Girone con due punti di vantaggio sul Pinerolo che invece sarà impegnato nel posticipo a La Spezia.

Domenica 12 marzo ore 13.30

Su Planu-Lucchese (Papagno di Roma 2)

Domenica 12 marzo ore 14.30

Real Meda-Independiente Ivrea (Tassano di Chivasso)

Città di Pontedera-Orobica Calcio Bergamo (Dasso di Genova)

Pro Sesto-Angelo Baiardo (Chieppa di Biella)

Freedom-Academy Calcio Pavia (Arcidiacono di Acireale)

Fiamma Monza-Azalee Solbiatese (Grassi di Formia)

Domenica 12 marzo ore 14.30

Spezia-Pinerolo (Li Vigni di Palermo)

Riposa: Accademia Calcio Vittuone

Calendario partite Serie C Femminile Girone B

Nel Girone B, Vicenza-Riccione apre la ventesima giornata con l’anticipo in programma alle 15. Anche qui, per quanto concerne le posizioni di vertice, spicca lo scontro diretto fra il Bologna capolista e il Lumezzane terzo, con le bresciane che, di fatto, si giocano probabilmente le proprie ultime possibilità di conquistare la promozione in Serie B.

Sabato 11 marzo ore 15

Vicenza-Riccione (Gai di Carbonia)

Domenica 12 marzo ore 14.30

Venezia 1985-Rinascita Doccia (Pasquetto di Crema)

Portogruaro-Villorba (Dania di Milano)

Triestina-Sambenedettese (Guiotto di Schio)

Jesina-Padova (Poggi di Formia)

Bologna-Lumezzane (Zoppi di Firenze)

Lebowski-Venezia (D’Agnillo di Vasto)

Meran-Orvieto (Mazzer di Conegliano)

Partite Serie C Femminile Girone C

“Chi fermerà la Res” è ormai diventato il leitmotiv del girone C. Le romane sono l’unica squadra a punteggio pieno e non sembrano intenzionate a fermarsi. Non si disputerà invece il match fra Palermo e Cantera Adriatica Pescara in quanto le abruzzesi hanno rinunciato a presentarsi alla sfida.

Domenica 12 marzo ore 12.15

Chieti-Academy Sant’Agata (Bonci di Pesaro)

Domenica 12 marzo ore 14.30

Frosinone-Crotone (D’Andria di Nocera)

Independent-Women Lecce (Giordani di Aprilia)

Vis Mediterranea-Res Women (Gervasi di Cosenza)

Nuova Cosenza-Grifone Gialloverde (Striamo di Salerno)

Matera Città dei Sassi-Trastevere (Toraro di Lecce)

Domenica 12 marzo ore 15

Roma-Salernitana (Esposito di Pesaro)

Palermo-Cantera Adriatica Pescara non si disputerà per rinuncia del Pescara

