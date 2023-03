Marcatori e classifica del campionato di Serie B Femminile. Ternana dedica vittoria a Salvatori Rinaldi

La notizia della diciannovesima giornata del campionato di Serie B Femminile 2022/2023 è che il Napoli viene fermato sul pareggio dal Ravenna e perde la seconda posizione a favore del Cittadella, vittorioso di misura sul campo dell’Apulia Trani. Non perde colpi invece la Lazio che allunga in vetta alla classifica. Di seguito sintesi e marcatori del diciannovesimo turno.

Serie B femminile San Marino Academy-Lazio 0-3

Nella quarta giornata del girone di ritorno, la Lazio si regala la quinta vittoria consecutiva e il conseguente allungo in testa alla classifica in virtù del pareggio del Napoli. La squadra di Catini vince 3-0 in casa della San Marino Academy e incrementa il proprio margine di vantaggio sulla seconda della classe. Le laziali sbloccano il match al 31′ con Moraca, mentre nella ripresa Castiello e ancora Moraca danno lo sprint finale.

Apulia Trani-Cittadella 0-1

L’Apulia Trani, nonostante l’ultimo posto in classifica, si conferma una squadra viva e dà del filo da torcere al Cittadella che riesce a imporsi solamente di corto muso. Le venete però, grazie a questi tre punti, si mantengono a -3 dalla Lazio leader e scavalcano il Napoli. Le pugliesi sono costrette ad alzare bandiera bianca soltanto nella seconda frazione di gioco quando arriva la rete di Kongouli che decide il match.

Sintesi Napoli Femminile-Ravenna Women 1-1

Si salva per il rotto della cuffia il Napoli Femminile che evita la sconfitta a pochissimi giri di lancetta dallo scadere, ma scivola in terza piazza. Il rigore procurato da Gomes e trasformato da Pinna all’89’ vale l’1-1 dopo il vantaggio romagnolo di Mariani. La protagonista del match è stata però Vicenzi, estremo difensore del Ravenna, che ha ben salvaguardato la propria porta capitolando solamente con il tiro dal dischetto della partenopea.

Ternana per Salvatori Rinaldi

La Ternana aveva fatto la promessa di cercare la vittoria per dedicarla a Deborah Salvatori Rinaldi, costretta a fermarsi per un problema personale, e la mantiene. Le umbre rifilano un netto 6-1 al Trento femminile e possono dedicare i tre punti alla compagna di squadra. Le rossoverdi si aggiudicano la sfida grazie alle doppiette di Labate e Spyridonidou, alla rete di Vigliucci e all’autogol di Andersson. Di Rosa il gol delle trentine.

Gli altri risultati di Serie B femminile

Nelle altre partite della diciannoversima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023, spiccano il successo dell’Hellas Verona che rifila tre ceffoni al Brescia e il poker del Genoa alla Sassari Torres, con le liguri che si allontanano sempre più dalle zone calde della classifica. Sempre zone torbide invece per il Tavagnacco, battuto in casa 2-0 dal Chievo, finisce 2-2 Cesena Arezzo.

Cesena-Arezzo 2-2 7’ Cuciniello (C), 19’ rig. Panayiotou (A), 39’ Cagnina (A), 47’ Sechi (C)

Genoa-Sassari Torres 4-1 13’ Adam (T), 17’ Costi (G), 20’ aut. Crespi (G), 21’ Bargi (G), 84’ Bargi (G)

Hellas Verona-Brescia 3-0 10’ Meneghini (V), 12’ Semanova (V), 68’ Pasini (V)

Tavagnacco-H&D Chievo Women 0-2 15’ Mascanzoni (C), 41’ Mascanzoni (C)

Classifica Serie B 2022/2023

Prossimo turno campionato

La ventesima giornata del campionato di Serie B femminile andrà in scena il prossimo weekend, in cui spicca il match clou fra Ternana e Napoli Femminile. Di seguito il programma completo.

Domenica 12 marzo ore 14.30

Arezzo-Apulia Trani

Brescia-San Marino Academy

Cittadella-Trento

Chievo Women-Hellas Verona

Lazio-Genoa

Ravenna-Cesena

Sassari Torres-Tavagnacco

Ternana-Napoli Femminile

