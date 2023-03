Finisce in un giusto pareggio la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia femminile tra Inter e Juventus. Highlights

Un gol per parte e un gol per tempo nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia femminile.

Una partita estremamente incerta ed equilibrata che denota la crescita sostanziale dell’Inter femminile, condizionata da moltissime assenze, impegnata contro una squadra che non aveva mai battuto e reduce da otto vittorie consecutive in Coppa.

Inter-Juventus 1-1, vantaggio Juve

Inter con tante assenze e che a sorpresa decide di lasciare in panchina Chawinga, 16 gol a oggi ma in condizioni non eccellenti, seconda marcatrice di sempre nella storia di una stagione nerazzurra, con Ajara e Polli in attacco.

Gara che fatica a decollare in una lunghissima fase di studio dove nessuna delle due squadre sembra volere rischiare. La prima palla gol è per Ajara che costringe con una gran conclusione in diagonale al primo vero intervento Peyraud-Magnin. Subito dopo la Juventus women costruisce i presupposti del vantaggio sfruttando una indecisione della difesa dell’Inter. Corta respinta delle nerazzurre: e Julia Grosso si avventa sul pallone con e da distanza ravvicinata insacca.

Il pareggio di Merlo

La reazione dell’Inter è immediata. Subito due pericoli per la difesa ospite con Merlo, destro che chiama alla parata l’estremo bianconero e Lenzini, conclusione fuori di poco.

Nel secondo tempo cresce la pressione dell’Inter ancora con Ajara che costringe a una deviazione provvidenziale Salvai. Con l’ingresso di Chawinga la pressione dell’Inter si fa sempre più evidente e insistente: un minuto dopo è Beatrice Merlo con uno splendido destro a giro a trovare il pari, assolutamente meritato con un gol davvero strepitoso. E da qui in poi grande equilibrio, così come del resto per tutta la partita con attacchi che si alternano da una parte e dall’altra e numerose occasioni.

Clamorose due palle gol che Chawinga spreca davanti alla porta avversaria in contropiede. Pericolosissima anche la Juventus femminile con Pedersen che a tempo quasi scaduto vede la sua zampata davanti alla porta respinta dal muro con Piazza efficacissima su un pericoloso colpo di testa di Cantore a tempo ormai scaduto.

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

MILAN

ROMA

5 marzo ore 14.30 11 marzo ore 14.30 INTER

JUVENTUS

1-1

Merlo

Grosso



11 marzo ore 14.30

Finisce 1-1, un pareggio sostanzialmente giusto che tiene aperti i giochi in vista della gara di ritorno in programma la prossima settimana. Ora tocca a Milan e Roma, sfida in programma domani, domenica, alle ore 14 al Vismara.