Bella vittoria del Milan di Maurizio Ganz nel match d’andata della semifinale di Coppa Italia femminile 2023 ai danni della Roma

Un buon Milan Women, estremamente dinamico e molto attento, sempre pericoloso e bravo a concedere poco, imbriglia la Roma Femminile infliggendo alla capolista della regular season la prima sconfitta del 2023, la quarta dall’inizio della stagione considerando le sue battute d’arresto con la Juventus in Serie A e quella contro il Wolfsburg in Champions League.

Dopo il pareggio (1-1) nella gara d’andata tra Inter e Juventus sono Milan e Roma ad affrontarsi nella prima sfida di semifinale di Coppa Italia femminile 2023. Un match sulla carta estremamente interessante ed equilibrato. Da una parte la Roma, prima in classifica nella regular season ma impegnata su molteplici fronti e con il pensiero anche ai quarti di finale di Champions League in programma contro il Barcellona. Dall’altra il Milan che chiede proprio alla Coppa Italia quello che potrebbe essere l’unico trofeo della stagione in una gara che oltretutto è una bella rivincita della finale di due anni fa, vinta dalle giallorosse ai calci di rigore.

Milan-Roma, la partita

Una bella partita, giocata di fronte a un pubblico discreto che vede il Milan subito insidioso, protagonista di un gioco estremamente offensivo caratterizzato da un pressing molto molto alto. Avvio pirotecnico. Prima è Dubcova a sfiorare il vantaggio, provvidenziale la chiusura difensiva di Linari. Poi è la Roma a costringere Babb ha un doppio grande intervento. Micidiali due fendenti di Giacinti, ex di turno e di Greggi dalla distanza. Impressionante doppio intervento del portiere rossonero. Che di lì a poco si supera su una conclusione, forse più casuale che voluta, di Andressa che da posizione impossibile trova lo specchio della porta. Salvataggio miracoloso. In un primo tempo sostanzialmente molto equilibrato è Martina Piemonte a trovare il gol del vantaggio su azione di calcio d’angolo. Stacco imperioso e gran colpo di testa in una difesa della Roma colpevolmente ferma.

Roma spuntata

In avvio di ripresa il Milan, privo di Asslani a causa di un affaticamento muscolare, va vicinissimo al raddoppio con Bergamaschi che ha tutto lo spazio per concludere a rete ma sbaglia completamente il tiro che finisce sul fondo. Spugna prova a dare la scossa a una squadra un po’ sottotono affidandosi a Serturini e Kramzar. Ma il Milan ha il grande merito di non abbassare mai il ritmo e di mantenere un certo controllo anche quando la Roma sembra prendere decisamente il controllo del match. In un finale più arrembante ma molto confuso la Roma preme senza sfondare trovando una retroguardia del Milan estremamente efficace e bene organizzata.

Match di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma sabato pomeriggio al Tre Fontane di Roma per il momento calendarizzato alle 14.30. Per conquistare la sua terza finale consecutiva e riconquistare il titolo vinto due anni fa proprio contro il Milan, e perso lo scorso anno in finale dalla Juventus, la Roma avrà bisogno di una vittoria con almeno due goal di scarto.