Tutte le partite in calendario domani nel campionato di Serie B femminile. Come vederle

La diciannovesima giornata della Serie B Femminile si disputerà interamente nella giornata di domenica 5 marzo con Trento-Ternana ad aprire alle 11 e Cesena-Arezzo a chiudere alle 15. Tutte le altre partite, fra cui quelle della capolista Lazio e dell’inseguitrice Napoli, avranno inizio alle 14.30.

Serie B femminile Trento-Ternana

Oltre ad essere una partita che mette in palio punti preziosi per gli obiettivi stagionali di ciascuna squadra – il Trento è a caccia di punti salvezza, mentre la Ternana vuole rimanere agganciata al gruppetto delle prime -, per le umbre ci sono anche altre motivazioni. Le rossoverdi vogliono i tre punti per poterli dedicare alla compagna Deborah Salvatori Rinaldi, che in settimana è stata operata per un addensamento tumorale ai seni paranasali.

Duello a distanza fra Lazio e Napoli

Lazio e Napoli, rispettivamente prima e seconda del campionato di Serie B scenderanno in campo con l’obiettivo della quinta affermazione consecutiva. Le biancocelesti saranno impegnate in trasferta sul campo del San Marino Academy, mentre le partenopee se la vedranno con il Ravenna Women fra le mura amiche. Entrambe le partite non rappresentano ostacoli insormontabili per le prime due della classe, ma in un campionato come quello di B che riserva sempre sorprese, non è mai detta l’ultima parola.

Serie B, le altre partite in calendario

In contemporanea a Lazio e Napoli, ovvero alle 14.30, anche il Cittadella andrà alla ricerca del bottino pieno. E lo farà sul campo del fanalino Apulia Trani che nell’ultimo turno di campionato ha vinto in casa del Cesena. Territorialmente parlando, assume importanza anche il duello fra Verona e Brescia, mentre Genoa e Tavagnacco dovranno assolutamente fare punti contro Sassari Torres e Chievo Women per non complicare ulteriormente la propria situazione di classifica. Il turno si chiuderà alle 15 con il confronto tra Cesena e Arezzo.

Classifica Serie B 2022/2023

Dove vedere le partite di Serie B femminile

Come ogni giornata, le partite del campionato di calcio di Serie B femminile si possono vedere in diretta sul canale Eleven Sports. La visione dei match è gratuita, ma è necessaria la registrazione al portale. L’operazione di registrazione è gratuita e non comporta alcun costo a carico dell’utente.