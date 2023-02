Sintesi e marcatori delle partite di Serie B femminile. Lazio e Napoli non sbagliano il colpo

Nelle prime posizioni del campionato di calcio di Serie B Femminile 2022/2023, Lazio e Napoli non falliscono l’appuntamento con la vittoria, così come il Cittadella che rimane a -3 dalle biancocelesti. Di seguito il dettaglio della diciottesima giornata.

Cronaca Lazio-Ternana 1-0

Anche nella terza giornata del girone di ritorno, la Lazio conosce solamente il significato della parola vittoria. Seppur arrivata di misura, la squadra di Catini ottiene i tre punti battendo l’ostica Ternana e mantiene così due punti di vantaggio sul Napoli. La quattordicesima affermazione stagionale arriva grazie al decimo centro nel campionato cadetto di Chatzinikolau realizzato all’11’ della prima frazione di gioco.

Sintesi Chievo-Napoli 0-3

Non perde colpi nemmeno il Napoli che vince 3-0 in casa del Chievo Verona. Assente Mauri per un lutto familiare (le partenopee le dedicano il successo), la squadra di Lipoff propone Ferrandi in cabina di regia. Le azzurre si prendono l’intera posta in palio grazie alla doppietta di Gomes (capocannoniere del torneo con 16 reti) inframezzata dall’ottavo sigillo di Del Estas.

Serie B Femminile Tavagnacco-Cittadella 0-2

Mantiene la terza posizione in classifica il Cittadella, mentre scivola sempre più giù il Tavagnacco che incappa in un’altra sconfitta casalinga. Le venete fanno man bassa con le reti di Ferin in apertura di match e di Ambrosi nel finale di gara. Le friulane restano ancora una volta al palo e si trovano in terzultima posizione.

Vittoria Apulia Trani a Cesena

Continua a lottare con grande orgoglio l’Apulia Trani che conquista la seconda vittoria stagionale battendo 2-1 il Cesena a domicilio. Le pugliesi aprono le danze con un calcio di rigore trasformato da Laura Rus e raddoppiano con Sgaramella prima del definitivo 2-1 di Mak. La squadra di Trani resta sul fondo della classifica, ma continua a dimostrarsi viva e volenterosa di compiere l’impresa salvezza.

Risultati diciottesima giornata Serie B Femminile 2022/23

Chievo Women-Napoli Femminile 0-3 35’ Gomes (N), 65’ Del Estal (N), 72’ Gomes (N)

Sassari Torres-Trento 2-1 53’ Rosa (T), 54’ Crespi (S), 85’ Peddio (S)

Arezzo-Hellas Verona 0-2 43’ Sardu (V), 90’+4’ Semanova (V)

Brescia-Genoa 1-1 36’ Brayda (B), 59’ Costi (G)

Cesena-Apulia Trani 1-2 6’ rig. Rus (A), 54’ Sgaramella (A), 88’ Mak (C)

Lazio-Ternana 1-0 11’ Chatzinikolau (L)

Ravenna-San Marino Academy 3-3 44’ rig. Barbieri (SM), 54’ Mariani (R), 57’ aut. Larenza (R), 72’ Barbieri (SM), 79’ Micciarelli (SM), 81’ aut. Olivieri (R)

Tavagnacco-Cittadella 0-2 5’ Ferin (C), 86’ Ambrosi (C)

Classifica Serie B Femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile

Il campionato di Serie B femminile non conosce soste e torna in campo già nel prossimo fine settimana per la disputa della diciannovesima giornata di campionato. Di seguito il dettaglio del calendario gare.

Domenica 5 marzo ore 14.30

Apulia Trani-Cittadella

Cesena-Arezzo

Genoa-Sassari Torres

Hellas Verona-Brescia

Napoli Femminile-Ravenna

San Marino Academy-Lazio

Tavagnacco-H&D Chievo Women

Trento-Ternana

