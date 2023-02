Sintesi e classifica del campionato di Serie B dopo la ventiseiesima giornata. Pirotecnica sconfitta del Frosinone

Nella ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie B arriva la sconfitta, per certi versi clamorosa, del Frosinone che perde in casa contro il Parma. L’ennesimo cambio di allenatore a Brescia non porta i frutti sperati, mentre è pieno caos in casa Ternana con l’allenatore Andreazzoli che si dimette e il presidente Bandecchi che sputa a dei tifosi.

Caos Ternana, Andreazzoli se ne va e Bandecchi sputa ai tifosi

La sconfitta della Ternana in casa contro il Cittadella dà il via all’ennesima protesta dei tifosi umbri che contestano apertamente l’operato della società. Al termine della partita, persa 2-1, l’allenatore rossoverde Andreazzoli rassegna le proprie dimissioni mentre il presidente Bandecchi battibecca con i tifosi dopo il triplice fischio finale con scambio di sputi. Per la cronaca, la Ternana va in vantaggio con Diakite, ma viene sorpassata dalla doppietta di Crociata.

Cronaca Frosinone-Parma 3-4

Succede di tutto a Frosinone, con il Parma che compie il colpaccio andandosi a prendere il successo in Ciociaria nonostante l’inferiorità numerica per buona parte della ripresa. La squadra di Pecchia si porta rapidamente sullo 0-2 con Vazquez e Ansaldi, Caso accorcia ma Zanimacchia sigla l’1-3.

Nella ripresa il Frosinone accorcia con Mulattieri, il Parma resta in dieci per l’espulsione di Estevez e i ciociari fanno 3-3 Moro. Ma la situazione di parità resiste soltanto due giri di lancetta perché ancora Vazquez riporta avanti i crociati che poi restano anche in nove per il cartellino rosso estratto a Camara.

Serie B Brescia-Bari 0-2

Non c’è pace in casa Brescia. Anche l’ennesimo cambio di allenatore, il quarto stagionale, non porta gli effetti sperati. La cura Gastaldello, che aveva iniziato il campionato come secondo di Clotet, esonerato come Aglietti e Possanzini, non produce l’inversione di tendenza sperata dal presidente Massimo Cellino.

Il Brescia perde 2-0 in casa contro il Bari e scivola sempre più in basso in classifica: ora le Rondinelle sono terzultime al pari della Spal. La squadra pugliese passa grazie alle reti di Benedetti nella prima frazione di gioco e Scheidler in chiusura di partita.

Risultati ventiseiesima giornata Serie B

Nelle altre partite della ventiseiesima giornata di Serie A si segnala il tris del Genoa alla Spal nella gara giocata sabato pomeriggio, ma anche la cinquina del Como contro il fanalino di coda Cosenza. Di seguito tutti i risultati.

Venerdì 24 febbraio ore 20.30

Frosinone-Parma 3-4

Pisa-Perugia 2-1

Sabato 25 febbraio ore 14

Brescia-Bari 0-2

Como-Cosenza 5-1

Reggina-Modena 2-1

Sudtirol-Palermo 1-1

Ternana-Cittadella 1-2

Venezia-Cagliari 0-0

Sabato 25 febbraio ore 16.15

Genoa-Spal 3-0

Domenica 26 febbraio ore 16.15

Ascoli-Benevento 0-0

Classifica Serie B 2022/2023

Frosinone 55

Genoa 46*

Bari 43

Reggina 42

Sudtirol 41

Pisa 38

Parma 37

Cagliari 37

Palermo 36

Modena 35

Ternana 34

Cittadella 33

Ascoli 33

Como 31

Perugia 29

Venezia 29

Benevento 27

Spal 25

Brescia 25

Cosenza 23

*Genoa 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno Serie B

Il campionato di Serie B preme ora sull’acceleratore e torna già in campo da martedì per la disputa di un turno infrasettimanale. Di seguito il calendario completo della ventisettesima giornata di campionato.

Martedì 28 febbraio ore 20.30

Cosenza-Reggina

Palermo-Ternana

Parma-Pisa

Mercoledì 1 marzo ore 20.30

Bari-Venezia

Benevento-Sudtirol

Cagliari-Genoa

Cittadella-Brescia

Modena-Ascoli

Perugia-Como

Spal-Frosinone