Partite Serie B femminile 9^ giornata. Il Cittadella prova l’aggancio

La nona giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023 regala interessanti duelli, primo su tutti lo scontro al vertice fra le prime due della classe. Infatti la capolista Lazio dovrà vedersela con il Cittadella, secondo con tre punti di ritardo al pari del Napoli.

Partite Serie B femminile Lazio-Cittadella

I fari del nono turno sono indubbiamente puntati sulla sfida fra Lazio e Cittadella, match che andrà in scena a Formello domenica alle 12.30. Le biancocelesti, rimaste le uniche a non aver ancora perso, stanno attraversando un ottimo momento di forma, ma lo stesso si può dire delle venete che sognano il colpaccio che consentirebbe loro di appaiare le rivali di giornata.

Serie B Verona-Napoli

Diretto interessato del confronto di Formello, il Napoli, secondo al pari del Cittadella, sarà impegnato sul campo dell’Hellas Verona che staziona nella seconda metà della classifica. Vero che siamo a solamente un quarto di stagione, ma mettere fieno in cascina è fondamentale per tutti, quindi le partenopee dovranno sudare le proverbiali sette camicie per uscire vincitrici.

Calendario nona giornata Serie B femminile

Il nono turno del campionato di Serie B femminile sarà aperto dall’anticipo fra Arezzo e Sassari Torres, in programma sabato alle 14.30. Saranno invece due i lunch match della domenica, con Lazio-Cittadella e Verona-Napoli che inizieranno alle 12.30. Particolare attenzione anche a Brescia-Chievo, match in cui entrambe non possono più lasciare punti per strada. Di seguito il calendario completo.

Sabato 26 novembre ore 14.30

Arezzo-Sassari Torres

Domenica 27 novembre ore 12.30

Lazio-Cittadella

Hellas Verona-Napoli

Domenica 27 novembre ore 14.30

Brescia-Chievo

Genoa-Trento

Ravenna-Apulia Trani

San Marino Academy-Cesena

Ternana-Tavagnacco

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B femminile 2022/2023 dopo la disputa delle prime otto giornate. Al comando c’è la Lazio con 22 punti, seguita da Cittadella e Napoli con 19.

Come vedere la diretta delle partite della Serie B femminile gratis

I match del campionato di Serie B femminile sono trasmessi in diretta da Eleven Sports. La piattaforma le trasmette gratis ma è necessario registrarsi al portale. Anche l’iscrizione è gratuita e non c’è alcun costo a carico dell’utente.

