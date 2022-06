Formula 1, Gp Canada 2022. Cosa aspettarsi dalla Ferrari

Formula 1 Gp Canada, quando a che ora si corre il Gran Premio di Montreal. Orari, circuito e quando vedere la F1 in tv.

Formula 1 Gp – La rabbia e l’amarezza per il doppio ritiro delle Ferrari a Baku dovranno essere smaltite velocemente perché già nel prossimo weekend è in programma il Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal, che ritorna dopo due anni di assenza dal calendario.

Il via sarà dato domenica 19 giugno alle 20 ora italiana, con Leclerc e Sainz chiamati a raccogliere punti dopo lo 0 in Azerbaijan e il monegasco a colmare il gap che lo separa dal leader del Mondiale Verstappen.

F1 classifica piloti e costruttori

F1 GP Canada programma e orari

Il Gp del Canada, si disputerà sul tracciato di Montreal, sarà visibile in diretta solamente agli abbonati Sky oppure in live streaming sulla piattaforma NowTv. Sky, che detiene i diritti di trasmissione, mostrerà sempre in diretta ai propri abbonati anche le tre sessioni di prove libere oltre ovviamente a quelle ufficiali.

In chiaro si potranno vedere solamente il Gran Premio e le qualifiche ufficiali, che saranno trasmesse su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. La visione gratuita non sarà però in diretta, ma solamente in differita di qualche ora.

Questi gli orari previsti per il Gran Premio del Canada:

Venerdì 17 giugno:

ore 20: Prove libere 1 (diretta Sky e Now Tv)

ore 23: Prove libere 2 (diretta Sky e Now Tv)

Sabato 18 giugno:

ore 19: Prove libere 3 (diretta Sky e Now Tv)

ore 22: Qualifiche ufficiali (diretta Sky e Now Tv)

ore 23.30: Qualifiche ufficiali (differita Tv8)

Domenica 19 giugno:

ore 20: Gran Premio del Canada (diretta Sky e Now Tv)

ore 21.30: Gran Premio del Canada (differita Tv8)

Calendario Mondiale F1

F 1 Gran Premio del Canada 2022: la pista

la pista di Montreal misura oggi 4.361 metri, 49 meno della sua lunghezza originale del 1978 e 89 meno della sua versione più lunga utilizzata nel 1994 e nel 1995, ed è intitolata alla leggenda canadese Gilles Villeneuve, scomparso nel 1982 a causa di un incidente durante le qualifiche del Gp del Belgio a Zolder.

La caratteristica principale del tracciato canadese è quella di non presentare curve veloci, ma una continua alternanza di “s” e rettilinei che vanno a sollecitare molto l’uso dei freni e influiscono sul consumo di carburante. Pertanto in casa Ferrari sarà fondamentale preparare al meglio la vettura per evitare nuovi guai che rischino di compromettere la lotta al Mondiale.

F1 chi ha vinto di più a Montreal

Montreal è la sede del Gp del Canada dal 1978, mentre dal 1961 al 1977 si è corso a Mosport salvo due eccezioni a Mont-Tremblant (dal 1961 al 1967, il Gran Premio non partecipava al campionato di Formula 1).

Da quando si corre a Montreal, sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton i piloti ad aver vinto di più, con sette affermazioni ciascuno. In terza posizione c’è il brasiliano Nelson Piquet che tagliò il traguardo per primo in tre occasioni.

Per quanto concerne i costruttori, sono 11 i successi della Ferrari, mentre 9 quelli della McLaren. Con la Rossa hanno trionfato 6 volte Schumacher e una ciascuno Gilles Villeneuve, Arnoux, Alboreto, Alesi, Vettel.