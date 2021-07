Amazon prime video catalogo agosto 2021. Film e serie Tv

Amazon prime video catalogo. Film e serie tv da vedere ad agosto 2021. Ecco il calendario e i trailer delle nuove uscite.

Amazon Prime Video, per gli appassionati di film e serie tv il mese di agosto 2021 si preannuncia ricco di nuovi titoli da vedere assolutamente. Fra serie televisive prime original e film, gli utenti di questa piattaforma streaming non rischiano assolutamente di annoiarsi.

Vediamo quali sono novità previste nel catalogo di agosto, le date e i trailer delle prossime uscite.

Amazon Prime video serie tv da vedere agosto 2021

In tema di serie tv, nel catalogo di agosto ci sono nuove stagioni di fiction già di successo e titoli al debutto, ma subito in grado di suscitare grande interesse.

Cruel Summer

E’ una serie amazon original non convenzionale, genere thriller psicologico. Ambientata nelle estati degli anni 90, racconta la scomparsa di una ragazza e popolare, il cui “testimone” viene raccolto da una giovane che nulla sembra avere a che fare con lei. Trovate questo titolo, sviluppato su 10 episodi, nel catalogo di Amazon prime video dal 6 agosto 2021.

Modern Love (seconda stagione)

Torna con la seconda stagione Modern Love, telefilm che con un cast di attori d’eccezione racconta diverse storie d’amore. In ogni puntata ne viene riportata una diversa, fra tradimenti, promesse ed esplorazione della sessualità nelle forme più disparate. Si tratta di 8 puntate disponibili dal 13 agosto in esclusiva su Prime video.

9 perfetti sconosciuti

Il telefilm genere drama, che racconta la storia di un nove personaggi sopraffatti dallo stress che cercano di ritrovare se stessi in un resort di lusso. Il tutto sotto la stretta sorveglianza della severa direttrice del centro (interpretata da Nicole Kidman). Una serie destinata a far parlare di se, anche grazie ad un cast eccezionale, da guardare a partire dal 20 agosto 2021 sulla piattaforma video di Amazon.

Film Amazon Prime video da guardare ad agosto 2021

Anche per quanto riguarda i film ci sono diverse interessanti new entry nel catalogo Amazon Prime Video, capaci di accontentare vari gusti.

Pessime Storie (Historias Lamentables)

Si tratta di un film spagnolo, come si facilmente intuibile dal titolo originale, suddiviso in 4 parti, con altrettante storie bizzarre, ma capace di catturare l’attenzione. Questo titolo ha guadagnato 3 nomination ai premi Goya 2021, fra cui miglior sceneggiatura e miglior effetti speciali. Quindi vi consigliamo di non perdervelo, dal 3 agosto 2021 in anteprima esclusiva su Prime Video.

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice upon a time

Film anime giapponese, arrivato al quarto ed ultimo capitolo di questa saga cinematografica. Si tratta di un titolo imperdibile per gli amanti del genere, campione d’incassi in Giappone. Tratta la storia di un’arma umanoide e di angeli, contrapposti a forme di vita nate dopo una catastrofe avvenuta sulla terra. Potete gustarvi questo cartone-film dal 13 agosto direttamente sulla piattaforma streaming di Amazon.

The Protege

Pellicola che parla di una bambina salvata da un assassino, che la cresce come un padre e la far diventare una sicaria professionista. Ma quando lui viene assassinato, la sete di vendetta porterà la donna alla resa dei conti con un killer enigmatico. Titolo con protagonisti Maggie Q e Samuel L. Jackson, disponibile dal 26 agosto sull’app di Prime Video.

Questi i principali titoli fra serie tv e film in uscita su Amazon Prime Video nel mese di agosto 2021. Come abbiamo visto c’è solo l’imbarazzo della scelta, fra generi molto diversi fra loro, ma tutti accomunati dall’originalità. Oltre a quelli qui riportati il catalogo Amazon offre tanti altri prodotti da vedere, fra cui anche show e calcio. Per trovarli vi basterà accedere all’app tramite smart tv o device, per poi godervi lo spettacolo, rigorosamente in streaming.

