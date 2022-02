Pochissimi ingredienti per un piatto dal sapore unico: il risotto al vino rosso, un primo piatto facile e perfetto per l’autunno e la stagione più fredda. Per la riuscita di questo risotto è molto importante scegliere un vino rosso corposo e di grande qualitá come ad esempio l’amarone, o il barbaresco. Ecco la ricetta da seguire.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di riso carnaroli o Vialone Nano

200 ml bicchieri di vino rosso (Amarone, Cabernet Sauvignon)

Brodo vegetale q.b.

parmigiano grattugiato

burro

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione ricetta risotto al vino rosso



Preparate il brodo vegetale

In una casseruola fate scaldare un po’ olio con una noce di burro. Rosolate lo scalogno tritato e quando diventa trasparente unite il riso. Fatelo tostare per un paio di minuti e poi versate il vino.

Mescolate di tanto in tanto.

Quando il vino sará assorbito, dovete aggiungere il brodo un mestolo alla volta. Quando sarà assorbito dal riso regolate di sale e pepe.

A cottura ultimata fate mantecare il risotto al vino rosso con una noce di burro e lasciate riposare un paio di minuti. Impiattate e servite a tavola caldo.