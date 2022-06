Guacamole crema di avocado. Ricetta semplice e classica

Il guacamole é un’antica ricetta messicana, praticamente si tratta di una crema di avocado fredda e spalmabile che si prepara in soli 10 minuti. Ecco la migliore ricetta semplice

tagliare e pulire l’avocado, per il resto così come la ricetta dell’ La versione originale del Guacamole prevede l’uso del molcajete che é un mortaio ruvido di pietra l’avocado maturo al punto giusto da essere schiacciato e pochi altri ingredienti. In sintesi questa salsa speziata richiede solo l’abilità nel, per il resto così come la ricetta dell’ Hummus anche questa è abbastanza facile da fare.

Eccovi il modo più semplice per fare la salsa guacamole e i migliori abbinamenti

Tempo di preparazione 10 minuti. Cottura 0

Ingredienti per 4 porzioni

3 avocado maturi

2 peperoncini tritati finemente

un cucchiaino di foglie di coriandolo tritato finemente

2 pomodori tagliati a dadini piccoli

1/2 cipolla tritata

il succo di mezzo lime

Come fare il Guacamole semplice

Sbucciate gli avocado e togliete il nocciolo e versate la polpa a pezzetti in una ciotola

Tritate la cipolla quindi lavate e tritate il coriandolo

Tagliate a pezzettini piccoli il peperoncino

Ora lavate e tritate i pomodori

A questo punto iniziate a preparare la salsa, schiacciate l’avocado con una forchetta. Unite il sale il succo del lime, quindi aggiungete il resto degli ingredienti.

Mescolate, regolate di sale e servite la salsa guacamole e servite con i nachos.

Consigli e abbinamenti guacamole

Questa salsa si può preparare anche in anticipo ma per non rovinarla dovete conservarla in frigo ben siggillata con la pellicola alimentare. Il rischio è che diventi marrone.

Per quanto riguarda gli eventuali abbinamenti in cucina potete servire il guacamole come antipasto freddo spalmato su crostini di pane o in alternativa accompagnarlo con delle verdure fresche ad esempio carote, sedano e finocchi, come condimento di crudité.

E infine se volete fare il guacamole più semplice del mondo, fatelo solo con polpa di avocado sale e poco olio di oliva, non è una ricetta esotica ma sicuramente più leggera.

Vedi anche: Antipasti estivi freddi veloci