Pensioni scuola 2022. Domanda Inps

Domanda pensioni scuola 2022: scadenza, decreto Miur. Ecco come e quando richiedere le pensione per i docenti. Istruzioni e tabelle requisiti Inps caso per caso.

Pensioni scuola 2022. Il decreto ministeriale n.294 del 1°ottobre 2021, ha stabilito le modalità di presentazione della domanda per l’accesso alla pensione per docenti e personale ATA. Oltre ad una scadenza ben precisa, al suo interno ci sono anche tabelle con i requisiti per accedere alla pensione Inps.

Entriamo allora nel dettaglio delle istruzioni da seguire per richiedere la pensione del personale scolastico.

Quando si fa la domanda di pensione 2022 nella scuola?

Come si legge nel DM del Miur, il personale scolastico deve presentare domanda entro il 31 ottobre 2021, per il raggiungimento del minimo contributivo per la pensione. In altre parole, si potrà richiedere la cessazione del servizio prestato per chi è in procinto di raggiungere i requisiti pensionistici, con effetti dal 1° settembre 2022, sottolinea il decreto.

Solo per i dirigenti scolastici la scadenza per l’istanza, individuata dal provvedimento, è il 28 febbraio 2022.

Questo il personale a tempo indeterminato interessato, ovvero che può richiedere l’accesso alla pensione:

docenti

educatori

personale amministrativo e tecnico

ausiliari (bidelli eccetera).

Domanda pensione docenti 2022 Inps

La presentazione dell’istanza, da parte dei docenti, ma anche del personale ATA, dovrà essere fatta all’Inps, tramite:

il sito internet dell’istituto , accessibile mediante Spid, Cie o Cns

, accessibile mediante Spid, Cie o Cns online, con l’assistenza di un patronato

Contact Center Integrato.

In pratica, per compilare la domanda dovrete seguire le istruzioni fornite sul sito dell’Inps, riempiendo i moduli e allegando i documenti richiesti. Ma se avete problemi a svolgere queste operazioni potete farvi aiutare da un caf.

Una volta presentata istanza, sarà l’Inps ad accertare l’esistenza del diritto al trattamento pensionistico, sulla base dei dati presenti sul vostro conto assicurativo. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza l’amministrazione comunica eventuali rifiuti. Per approfondire l’argomento potete leggere il testo del provvedimento del Miur, qui allegato.

DECRETO MINISTERIALE N.294 PENSIONI SCUOLA

Tabella requisiti pensionistici 2022 personale scolastico

Abbiamo visto come richiedere la pensione per il personale scolastico, ma quali requisiti bisogna avere nel 2022 per accedervi? Ce lo ricorda il Miur, con le tabelle che mostrano caso per caso, qual è l’età pensionabile.

Partiamo dalla pensione di vecchiaia, per cui il personale scolastico deve avere i seguenti requisiti.

Per la pensione anticipata invece, ecco i contributi necessari per ricevere il trattamento, con differenza fra donne e uomini.

Qui la tabella dei requisiti per accedere allo scivolo pensionistico opzione donna.

Infine, ricordiamo che con quota 100 si può accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi, da maturare entro il 31 dicembre 2021 (data di scadenza della misura).

Abbiamo visto come e quando fare domanda Inps per la pensione scuola 2022. In sostanza, se siete docenti o personale scolastico in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, avete tempo fino al 31 ottobre 2021 per presentare istanza.

