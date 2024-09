Pensioni ottobre aumenti, ma non per tutti i pensionati. Le 3 novità sul pagamento della pensione: arretrati, minime e date.

Con il pagamento delle pensioni ottobre 2024 arrivano piccoli aumenti, per alcuni pensionati, dovuti a rimborsi o altre ragioni. Cerchiamo allora di capire di quanto aumenta la pensione di ottobre e a chi spettano i conguagli, in base alle leggi. Senza dimenticare le date di accredito della prossima mensilità.

Pensioni ottobre: a chi spetta il conguaglio

La prima novità riguarda il rimborso del 730 e gli eventuali conguagli Inps ancora non versati. Alcuni pensionati infatti hanno già ricevuto le somme spettanti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 7e30 avvenuti entro giugno o luglio.

In breve chi ha pagato più tasse del dovuto riceve una somma in compensazione sulla pensione. Ma mentre alcuni pensionati hanno già ricevuto tali somme nelle mensilità di agosto o di settembre 2024, altri le ricevono in quella di ottobre, ottenendo di fatto una pensione più alta rispetto ai pagamenti precedenti. Di conseguenza l’incremento non riguarda tutti, ma solo alcuni beneficiari.

Aumento pensione minima, di pochi euro

La seconda novità riguarda gli aumenti per le pensioni minime come previsto dalla legge di bilancio. Tale incremento però riguarda esclusivamente gli over 75, ovvero pensionati con più di 75 anni di età che già ricevono il trattamento pensionistico minimo.

Tuttavia chi si aspetta una somma molto più alta nella pensione rimarrà deluso. Infatti si tratta di incrementi di pochi euro (intorno ai 10 € al mese) realizzati sulla base disposizioni di legge, che però nulla hanno a che fare con gli aumenti pensione 2025 oppure gli incrementi straordinari decisi dal governo Meloni, che al momento non ci sono.

Pensioni ottobre 2024: date pagamenti

Infine le date per il pagamento del trattamento previdenziale Inps. In banca avverrà martedì primo ottobre, l’accredito dell’assegno pensionistico arriva quindi il primo giorno del mese, visto che è lavorativo. I titolari di conto corrente bancario o postale che ricevono la pensione, vedranno la somma erogata probabilmente dal giorno dopo, ovvero dal 2 ottobre, in base ai tempi necessari per elaborare la transazione.

Viceversa i pagamenti in contanti alle poste seguono un calendario con un ordine alfabetico (in base alla lettera iniziale del cognome) stabilito negli uffici. Al momento non si conoscono ancora le date ufficiali comunicate da Posteitaliane, tuttavia sulla base di quanto accaduto negli ultimi mesi, possiamo ipotizzare il seguente calendario:

A – B: martedì 1 ottobre 2024

C – D: mercoledì 2 ottobre 2024

E – K: giovedì 3 ottobre 2024

L – O: venerdì 4 ottobre 2024

P – R: sabato (solo mattina) 5 ottobre 2024

S – Z: lunedì 7 ottobre 2024.

Queste le ultime novità sulle pensioni ottobre 2024. Come visto fra aumenti e rimborsi per alcuni pensionati l’importo sarà più alto. Tuttavia si tratta di somme che non dipendono da nuove agevolazioni statali, ma sono frutto di compensazioni o leggi già esistenti.

