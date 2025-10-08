Pensioni di novembre 2025: scadenze rimborsi e pagamenti

Pensione novembre: novità su scadenza arretrati e pagamento della prossima mensilità. Date accredito e chi prende più soldi.

Le pensioni di novembre sono l’ultima scadenza possibile per il pagamento dei rimborsi Irpef. Quindi per alcuni pensionati l’importo della pensione è più alto, ma il pagamento è posticipato. Vediamo tutto in questo articolo.

Rimborso pensioni di novembre: a chi spetta

Non tutti i pensionati hanno ricevuto i rimborsi 730, dovuti in presenza di un credito dopo il pagamento delle tasse. La mensilità di novembre è l’ultima in cui l’Inps paga questi conguagli. In pratica chi ha subito errori di calcolo potrebbe ricevere un importo aggiuntivo versato insieme alla pensione di novembre.

Per esempio se hai un credito di 100 euro, lo trovi in aggiunta al normale assegno percepito. Quindi se la tua pensione mensile è di 1.000 euro, questa volta potrebbe salire a 1.100 €. La somma viene accreditata automaticamente, senza bisogno di fare richiesta o seguire particolari procedure. Se sei fra i pensionati beneficiari, riceverai una pensione più alta, ma solo a novembre. Se invece hai già ricevuto il rimborso nei mesi precedenti come settembre e ottobre, non ti spetta ora.

Quando arrivano i pagamenti delle pensioni di novembre?

I versamenti iniziano da lunedì 3 novembre alle poste, visto che sabato 1 è la festività di ognissanti, mentre il 2 è domenica. Poste Italiane organizza il ritiro in modo che sia più semplice per tutti evitare lunghe attese. Quindi anche a novembre si segue una suddivisione alfabetica per cognome, che dura fino al 6-7 novembre. Non conosciamo ancora le date ufficiali, ma ecco un possibile calendario di pagamenti in base ai mesi precedenti:

3 novembre: A – B

4 novembre: C – D

5 novembre: E – O

6 novembre: P – R

7 novembre: S – Z

Anche per gli accrediti in banca bisogna attendere lunedì 3 novembre. Si tratta del primo giorno bancabile del mese dato che i primi 2 sono festivi per gli istituti di credito. In questa data arriva il bonifico della pensione (che potreste vedere accreditato il giorno seguente, in base ai tempi necessari per elaborare il saldo).

Conguagli e aumenti: novità sulle pensioni

L’ultima novità sulle pensioni di novembre riguarda gli aumenti pensione 2026, anche se bisogna attendere i dati ufficiali sull’inflazione dei prezzi nel 2025. Al momento le stime si attestano fra l’1,4 e l’1,6%. Quindi per tornare all’esempio con una pensione di 1000 euro, si riceverà un aumento minimo di circa 15 euro, in altre parole pochi spicci. Ma solo quando ci saranno i numeri definitivi conosceremo la rivalutazione delle pensioni tramite il decreto del ministro delle finanze Giorgetti, che dovrebbe confermare anche gli incrementi per chi percepisce pensioni minime.

Tuttavia questi aumenti scatteranno solo dal prossimo gennaio (2026). Di conseguenza non li trovi all’interno del pagamento pensioni di novembre. Salvo eventuali modifiche stabilite dal governo e comunicate con circolare Inps nei prossimi giorni.