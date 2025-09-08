Accredito pensioni ottobre 2025: aumenti e novità sul cedolino

Calendario pagamenti pensioni ottobre 2025: date e possibili conguagli. Le ultime novità per i pensionati.

L’accredito delle pensioni ottobre porta con se alcune novità nel cedolino mensile. A partire dagli aumenti e gli adeguamenti sugli importi, grazie ai conguagli Irpef, fino alle date di pagamento Inps. Vediamo di cosa si tratta e come cambiano gli importi degli assegni pensionistici.

Rimborsi e trattenute Irpef pensioni ottobre

Nel cedolino di settembre l’INPS ha già incluso i conguagli fiscali legati al modello 730/2025. Chi ha trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 20 giugno ha già ricevuto eventuali rimborsi negli ultimi mesi, ma gli altri pensionati potrebbero ricevere variazioni o trattenute nei cedolini successivi, se hanno inviato la denuncia dei redditi nel mese di agosto.

In altre parole, anche l’accredito delle pensioni ottobre potrebbe contenere rimborsi o trattenute Irpef legati al conguaglio Irpef calcolato in basse alle tasse da pagare sulla pensione.

Pensioni ottobre 2025: quando arrivano?

Le pensioni saranno accreditate mercoledì 1°ottobre 2025, sia per chi la riceve tramite bonifico bancario sia per chi la riceve su conto postale (visto che parliamo del primo giorno bancabile e lavorativo del mese).

L’unica differenza riguarda chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, dove esiste un calendario alfabetico (indicativo):

A–B : mercoledì 1° ottobre

: mercoledì 1° ottobre C–D : giovedì 2 ottobre

: giovedì 2 ottobre E–K : venerdì 3 ottobre

: venerdì 3 ottobre L–O : sabato 4 ottobre (solo mattina)

: sabato 4 ottobre (solo mattina) P–R : lunedì 6 ottobre

: lunedì 6 ottobre S–Z: martedì 7 ottobre.

In conclusione, l’accredito delle pensioni di ottobre 2025 avverrà mercoledì 1, con differenze solo per chi la preleva in contanti. Alcuni assegni beneficiano di un conguaglio IRPEF che cambia l’importo nel cedolino mensile rispetto a quello precedente. Ma eventuali incrementi non derivano da nuove misure statali, bensì dall’applicazione di leggi già esistenti.