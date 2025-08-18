Pensioni settembre 2025: chi prende di più nel cedolino settembrino

Pagamenti pensioni di settembre: chi riceve di più tra rimborsi 730, arretrati e quattordicesima in ritardo. Data accredito pensione posta e banca.

Con le pensioni settembre 2025 arrivano aumenti, rimborsi fiscali e in certi casi la 14esima in ritardo. Alcuni pensionati si troveranno con importi diversi rispetto ai mesi precedenti. Ma chi riceverà di più? E perché? Vediamo insieme tutti i dettagli, comprese le date di pagamento della prossima mensilità.

Pensioni settembre 2025: aumenti rimborsi 730

Molti pensionati vedranno un cedolino più ricco a settembre grazie ai rimborsi fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Questo perché l’Inps, come ogni anno, accredita eventuali conguagli Irpef a credito direttamente sulla pensione.

Ma chi riceve l’aumento a settembre?

Chi ha presentato il 730 entro giugno o al più tardi luglio.

Pensionati con diritto a rimborsi per spese sanitarie, familiari a carico, detrazioni varie.

Chi non ha già ricevuto il rimborso nei cedolini di luglio o agosto.

L’importo varia in base alla situazione fiscale individuale: si va da piccoli accrediti fino a cifre più consistenti (per esempio diverse centinaia di euro).

Pensioni di settembre con 14esima

Alcuni pensionati che non hanno ancora ricevuto la quattordicesima, la troveranno accreditata proprio nel cedolino di settembre. Si tratta di casi in cui l’INPS ha elaborato la prestazione in ritardo oppure ha ricevuto aggiornamenti reddituali dopo il pagamento estivo.

In sintesi ecco chi può riceverla ora:

chi ha maturato i requisiti solo nel corso dell’estate

chi ha avuto una revisione della propria situazione reddituale dopo luglio.

Solo in questi casi, l’importo aggiuntivo viene pagato in automatico ai beneficiari con l’assegno pensionistico di settembre.

Date pagamento pensioni settembre 2025: calendario ufficiale

Le pensioni settembre seguiranno il calendario dei pagamenti ordinario. Ecco quando arriva la pensione durante il prossimo mese:

alle poste : pagamento lunedì 1° settembre 2025 , con ritiro allo sportello possibile anche nei giorni successivi

: pagamento , con ritiro allo sportello possibile anche nei giorni successivi in banca: con accredito diretto il primo settembre 2025, su conto corrente o libretto.

Potete verificare l’importo del cedolino pensione di settembre online sul sito www.inps.it, accedendo con SPID, CIE o CNS già adesso o a partire dalle prossime ore.

In sintesi, settembre porta novità per molti pensionati italiani: tra rimborsi fiscali, accrediti della quattordicesima in ritardo e aggiornamenti reddituali, l’importo della pensione potrebbe risultare più alto il prossimo mese. Per questo vi consigliamo di controllare con attenzione il dettaglio importi e capire se avete diritto a somme aggiuntive.