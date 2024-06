Riforma pensioni 2025: aumento dei contributi per andare in pensione e stop alle quote. Le ultimissime ipotesi e proposte del Cnel.

Le pensioni 2025 cambieranno in Italia con la riforma del governo Meloni. Tuttavia fino ad oggi ci sono solo ipotesi di modifica alle leggi in vigore, l’ultima delle quali arriva dal CNEL e riguarda l’aumento dei contributi necessari per andare in pensione. Ne parliamo qui di seguito, in base alle ultimissime news a nostra disposizione.

Pensioni 2025 con più contributi: la proposta

Al momento per accedere alla pensione di vecchiaia servono 20 anni contributivi e 67 di età anagrafica. Ma ora l’ipotesi avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, prevede l’aumento dei contributi da versare a 25 anni (quindi cinque in più rispetto a quelli previsti attualmente).

Attenzione quindi l’incremento non riguarda l’età pensionabile che per ora resta di 67 anni, ma gli anni di lavoro e di contributi da versare all’INPS. Questa al momento la proposta, avanzata da questo organo incaricato dal governo di formulare ipotesi per la riforma pensionistica. Con tale meccanismo si risparmierebbero soldi, ma per molti lavoratori (quelli con carriere discontinue) sarebbe più difficile raggiungere i nuovi requisiti.

Pensioni anticipate senza quote, le ipotesi

Brutte notizie anche per le pensioni anticipate e la flessibilità in uscita dal lavoro. In questo caso il CNEL propone l’abolizione del meccanismo delle quote attualmente in vigore, a favore di una griglia di uscite anticipate.

Con questo nuovo meccanismo si potrebbe lasciare il lavoro in un’età compresa fra 64 e 72 anni. Quindi più alta rispetto ad esempio a quota 103, che consente di andare in pensione con 62 anni e 41 contributivi, oppure opzione donna, che in alcuni casi consente di ritirarsi anche prima. Insomma l’idea sarebbe quella di aumentare il requisito minimo di accesso alle pensioni anticipate, per evitare prepensionamenti prima dei 64 anni, stando alle notizie dell’ultima ora.

Pensioni 2025 news sulla riforma in manovra

Non è però detto che queste proposte formulate dal CNEL siano nel testo della Legge di bilancio 2025 che arriverà in autunno. Al momento quindi si tratta di ipotesi e non è certo che serviranno 5 anni contributivi in più per la pensione di vecchiaia o che non ci saranno più le quote dall’anno prossimo. Tuttavia si tratta di possibilità concrete dato che lo Stato italiano deve diminuire la spesa pensionistica.

Tramite queste ipotesi di riforma ci riuscirebbe, ma l’esecutivo valuta anche altre possibilità, magari meno pesanti per gli attuali lavoratori. Ricordiamo ad esempio che uno dei partiti che sostiene il governo (la Lega) vorrebbe l’introduzione di quota 41 per tutti. Tuttavia difficilmente sostenibile dato che costerebbe più dell’attuale quota 103. Mentre le ipotesi avanzate dal CNEL sono completamente diverse, dato che rendono più difficile l’accesso agli anticipi pensionistici, consentendo al bilancio pubblico di risparmiare. Queste le novità finora, ma solo fra qualche mese sapremo come sarà davvero la riforma pensioni 2025 nella manovra.

