Pensione di reversibilità 2022. Cosa spetta al coniuge divorziato

Pensione di reversibilità per coniugi separati o divorziati. Cosa spetta all’ex moglie o marito nel 2022. Ecco cosa dice la legge e quali sono i requisiti per la reversibilità.

Pensioni di reversibilità. Nel 2022, a seguito di riforme e specifiche sentenze delle Corte Costituzionale (88/2022), il diritto di ricevere l’assegno di reversibilità è stato ampliato anche a divorziati e separati, a determinate condizioni. Ricordiamo che la pensione di reversibilità consiste in un trattamento erogato ai familiari a carico, dopo la morte del titolare dell’assegno pensionistico.

Vediamo allora quando spetta la pensione di reversibilità ai separati, secondo quanto previsto delle leggi.

VEDI ANCHE: PENSIONE DI REVERSIBILITA’ 2022 REQUISITI E DOMANDA

Chi è divorziato ha diritto alla reversibilità?

Per legge l’ex consorte ha diritto alla pensione di reversibilità purché non si sia risposato. Per avere questo diritto bisogna inoltre rispettare i seguenti requisiti:

rapporto assicurativo del defunto precedente alla fine del matrimonio

il coniuge già titolare di un assegno divorzile stabilito dal giudice.

Quindi l’ex moglie o marito del defunto, può ricevere il trattamento di reversibilità, a patto di rispettare i requisiti previsti per legge. Ma nel momento in cui convoli a nuove nozze (o perda i requisiti per avere il trattamento) la pensione di reversibilità viene revocata. Ricordiamo che il trattamento è erogato dall’Inps, con un importo in percentuale (fino al 60% se il coniuge è unico beneficiario) rispetto alla pensione percepita dal defunto.

Pensione di reversibilità al coniuge con e senza assegno di mantenimento

La Circolare Inps 19/2022 ha riconosciuto il diritto a ricevere il trattamento per il coniuge separato anche senza diritto agli alimenti. In altre parole, a differenza di quanto succedeva in passato, il separato dal coniuge scomparso ha diritto all’assegno di reversibilità con e senza assegno di mantenimento.

Questa indicazione è confermata dalla legge 903/1965 che per ricevere la reversibilità non richiede di essere a carico del coniuge defunto, ma solo l’esistenza del matrimonio. Su questo tema si era già espressa la Cassazione con diverse sentenza per equiparare il diritto fra i separati a vario titolo. Quindi le domande per ottenere la reversibilità fino ad ora respinte, potranno essere riesaminate, qualora non passate in giudicato.

VEDI ANCHE: CALCOLO PENSIONE NETTA DONNA 2022

Pensione di reversibilità ex moglie e nuova moglie

Nel caso in cui il pensionato defunto lasci un coniuge e un divorziato con diritto all’assegno, la reversibilità viene suddivisa. Le modalità di ripartizione dell’assegno tengono conto della durata dei matrimoni (secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, 13174/2021) e dell’eventuale convivenza.

Quindi sull’importo della reversibilità spettante al coniuge e all’ex pesano gli anni di matrimonio, ma anche la posizione economica delle parti in causa. Questo in sintesi il funzionamento della pensione di reversibilità nel 2022 per divorziati e separati.

Ricapitolando, secondo quanto previsto dalla legge e confermato dalle sentenze delle Corte Costituzionale, l’assegno di reversibilità spetta anche i divorziati non risposati titolari di assegno di mantenimento. Tuttavia anche i separati senza diritti agli alimenti ne hanno diritto, come riconosciuto da apposita circolare Inps. In entrambi i casi devono persistere i requisiti per poter richiedere il trattamento. Inoltre, in presenza altri beneficiari (nuovo coniuge e figli a carico) l’importo dell’assegno viene ripartito.

VEDI ANCHE: