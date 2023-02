Pensione donne con figli. Ipotesi sconto sull’età pensionabile per le lavoratrici madri, come funziona e da quando ci sarà. Pensioni news.

Pensione anticipata per donne con figli, è la nuova proposta avanzata dai sindacati per consentire alle lavoratrici di lasciare prima il lavoro. Consiste in uno sconto sull’età pensionabile pari a 4 mesi per ogni figlio. Questo permetterebbe alle donne con più figli di accedere alla pensione prima rispetto ai requisiti previsti dalla legge nel 2023.

Ma entriamo nel dettaglio di questa novità sull’anticipo pensionistico per lavoratrici, in base al numero di figli. Ecco cosa potrebbe cambiare e quali sono le novità sulla riforma.

Pensione donne con figli, come funziona lo sconto

Il tavolo di confronto sulla riforma pensionistica fra governo e parti sociali è ripreso. Per uscire dalla stallo e dalla mancanza di idee, Cgil, Cisl e Uil hanno fatto una proposta ben precisa che riguarda l‘anticipo pensionistico delle donne lavoratici. Consiste in uno sconto di 4 mesi a figlio rispetto all’età pensionabile donne attualmente prevista a 67 anni di età anagrafica.

Per chiarire meglio il concetto ecco qualche esempio pratico. Una lavoratrice con 2 figli, avrebbe diritto a uno sconto di 8 mesi (4×2), potendo così andare in pensione a 66 anni e 4 mesi. Mentre per chi ha 3 figli, lo sconto complessivo sarebbe di 12 mesi (potendo lasciare il lavoro a 66 anni) e così via. Bisognerà capire se verrà imposto un tetto massimo allo sconto ottenibile, ad esempio 1 anno o 2, oltre il quale non si può andare. In ogni caso si tratterebbe di una buona notizia per quelle lavoratrici che hanno dedicato buona parte del loro tempo alla cura di figli e famiglia.

Riforma pensioni donne 2024 ultime news

In caso di approvazione di questa proposte, chi ha figli va in pensione prima nel 2024. Infatti, la novità rientrerebbe nella riforma del sistema pensionistico italiano che il governo vuole approvare entro fine 2023, per poi entrare in vigore da gennaio 2024.

Il ministro del lavoro Calderone ha aperto a questa ipotesi, tuttavia resta il problema delle risorse ancora tutte da individuare da parte del governo Meloni. Problema che ha già condizionato le scelte fatte nella manovra finanziaria 2023 dove sulle pensioni è cambiato poco o nulla rispetto al passato. Quindi bisognerà fare calcoli sui costi da sostenere per le casse dello stato, prima di applicare queste o le altre novità sull’anticipo pensionistico. Non a caso di quota 41 per tutti o di aumentare le pensioni minime, come i partiti di maggioranza avevano promesso, praticamente non si parla più, almeno per ora.

Pensione anticipata e riscatto laurea agevolato

Un’altra novità alla studio riguarda la pensione anticipata per giovani e lavoratori con carriere discontinue. Nello specifico dell’allargamento del riscatto della laurea, che permette ai lavoratori di contare gli anni di studio per ottenere il titolo di studio, come contribuzione figurativa, abbassando così quelli necessari per andare in pensione. Secondo le ultime news potrebbero essere contati tutti i periodi dedicati agli studi dopo i 18 anni, anche se non hanno portato al conseguimento della laurea.

Inoltre, è possibile l’introduzione di una pensione integrata al minimo, vale a dire che consenta di percepire almeno un importo base per l’assegno pensionistico ai giovani che versano sempre meno contributi, a causa della precarietà del lavoro.

In sintesi, le novità sulla pensione anticipata riguardano donne e giovani. Per le lavoratrici madri c’è la proposta di uno sconto dell’età pensionabile di 4 mesi per figlio. Mentre per i giovani agevolazioni per arrivare a percepire un assegno previdenziale dignitoso. Ma al momento, è giusto ribadirlo, si tratta solo di ipotesi di riforma da attuare nel 2024.

