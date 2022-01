Aumenti pensioni di invalidità 2022. Tabella nuovi importi Inps

Aumenti pensioni di invalidità. Ecco i nuovi importi erogati dall’Inps per gli invalidi nel 2022. Tabella e quali sono i limiti di reddito caso per caso.

Aumenti pensioni di invalidità 2022. A partire dal mese di gennaio gli importi della pensione di invalidità sono cambiati, come comunicato dall’Inps nella circolare n.197 del 23 dicembre 2021. Questo in virtù della rivalutazione annua applicata a tutti i trattamenti legata all’inflazione.

Concentriamoci allora sugli importi destinati alle pensioni di invalidità civile e su come cambiano gli importi nel 2022.

Nuovi importi pensioni di invalidità 2022

Nel 2022 alle pensioni si applica un tasso di rivalutazione dell’1,7%, rispetto agli importi percepiti nel 2021, per effetto dell’inflazione comunicata dall’Inps. Vediamo nello specifico quali sono gli importi previsti per le pensioni di invalidità, caso per caso.

Pensioni di invalidità civili e assegno mensile invalidi civili parziali: 291,69 euro

Accompagnamento invalidi civili totali: 525,17 euro

Indennità di frequenza per minori: 291,62 euro.

Oltre che per gli invalidi civili, l’Inps ha comunicato gli importi spettanti nel 2022 a sordi e ciechi. In particolare:

ciechi civili assoluti: 315,45 euro (291,69 euro se ricoverati o se ciechi parziali)

(291,69 euro se ricoverati o se ciechi parziali) Accompagnamento ciechi civili assoluti: 946,80 euro

Pensioni sordi 291,69 euro

Indennità di comunicazione sordi: 260,76 euro.

Pensioni di invalidità 2022, quali sono i limiti di reddito

Per avere diritto a questi trattamenti è necessario non superare determinate soglie di reddito. Ecco quali sono quelle individuate dall’Inps nel 2022, a seconda dei casi:

invalidi civili totali: 17.050,42 euro

invalidi civili parziali: 5.010,20 euro

pensioni sordi: 17.050,42 euro

pensioni ciechi assoluti o parziali: 17.050,42 euro

Per quanto riguarda l’accompagnamento o l’indennità di comunicazione per i sordi, non sono invece previsti limiti di reddito.

Tabella aumento pensioni di invalidità 2022

Quelli riportati sono le somme destinate alle principali categorie di pensione di invalidità e le relative soglie reddituali. Ma ce ne sono tante altre previste dall’Inps.

Per avere un quadro completo, incluse le variazioni degli importi di ogni tipologia di trattamento, vi invitiamo a consultare le tabelle Inps allegate alla seguente circolare. In particolare una volta entrati, trovate sulla destra gli allegati complete di informazioni specifiche e disponibili in formato pdf da scaricare.

CIRCOLARE INPS N.197 DEL 23-12-2021 TABELLA IMPORTI PENSIONI

Aumento pensioni di invalidità ultima ora

Abbiamo visto come cambiano gli importi delle pensioni di invalidità nel 2022. Oltre a questi aspetti la circolare Inps chiarisce che nei casi di rivedibilità, ovvero chi è in attesa dell’effettuazione di eventuali visite di revisione, si mantiene il diritto a percepire il beneficio acquisito.

In altre parole, anche in questo caso il trattamento continua ad essere erogato, con i nuovi importi di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Queste le ultime notizie sull’aumento delle pensioni di invalidità. La circolare Inps ha chiarito quanto spetta nel 2022 agli invalidi, a seconda dei casi. Ma per avere il beneficio non bisogna superare le nuove soglie reddituali.

