Juventus, l’obiettivo della stagione è la Champions League. Ma quante volte la Juve ha vinto la coppa “dalle grandi orecchie”? L’elenco delle volte in cui i bianconeri sono saliti sul tetto d’Europa: l’ultima nel 1996 con Lippi allenatore

Quante Champions ha vinto la Juventus? Negli ultimi anni, la coppa “dalle grandi orecchie” è diventata il sogno, ma anche l’ossessione, dei bianconeri. Dopo aver superato il girone da primi in classifica grazie al clamoroso 0-3 sul Barcellona, la squadra di Andrea Pirlo si avvia ora alla fase più calda della competizione, quella a eliminazione diretta.



La missione della Juve è di cancellare le ultime brutte eliminazioni contro Ajax e Lione, due squadre alla portata, ma su cui si sono infrante le ambizioni Champions di Madama. Ma quante volte i bianconeri sono saliti sul tetto d’Europa? E quante altre sono scivolati in finale, proprio sul più bello? Andiamo a vedere l’elenco delle Champions League della Juventus.

Le due Champions League della Juventus

Nella ricca bacheca della Juventus brillano le due Champions League conquista nel 1985 e nel 1996. La prima, vinta contro il Liverpool per 1-0 grazie a un rigore di Michel Platini, è purtroppo associata alla tragedia dell’Heysel, lo stadio di Bruxelles in cui persero la vita 39 persone, di cui 32 italiane, in seguito agli scontri causati dagli hooligans britannici.

La seconda, invece, venne vinta all’Olimpico di Roma, dopo aver battuto l’Ajax ai calci di rigore. I bianconeri, allenati da Lippi e con tanti campioni in rosa (Del Piero, Peruzzi, Ferrara, Conte, Deschamps, Vialli), fermarono gli olandesi sull’1-1 (gol di Ravanelli per la Juve) e segnarono il decisivo tiro dal dischetto con Jugovic. Iconica la foto di capitan Gianluca Vialli che alza la coppa al cielo: i bianconeri sono di nuovo sul tetto d’Europa.

Le Champions League italiane: Juve terza

Con due coppe nel palmarès, la Juventus è terza fra le squadre italiane per numero di Champions League conquistate. Sul gradino più alto del podio c’è il Milan che ne può vantare addirittura sette (di cui una vinta nel 2003 proprio contro i bianconeri).

Medaglia d’argento per l’Inter che ne può contare tre in bacheca. Il successo del 2010, quella che porta la firma di José Mourinho e del suo triplete, è stata anche l’ultimo trionfo italiano in Europa. Juve, Milan e Inter, infatti, sono le uniche squadre della nostra serie A ad aver vinto la Champions League: Roma, Fiorentina e Sampdoria hanno disputato una finale a testa, non riuscendo però a portarsi a casa il trofeo.

Le finali perse in Champions dalla Juve

La Juventus ha un triste record, quello del maggior numero di finali perse in Champions League. Un primato non solo italiano, ma addirittura europeo. Sono sette, infatti, le volte in cui ai bianconeri è sfuggita la coppa proprio sul più bello: nessuna squadra ha fatto peggio.

La prima finale persa risale al 1973, quando prevalse l’Ajax di Johan Cruijff per 1-0 (per la rivincita – come abbiamo visto – i bianconeri dovranno aspettare oltre 20 anni). La Juve di Trapattoni ha sì vinto la Champions nel 1985, ma un’inspiegabile blackout la portò anche a un insuccesso nel 1983 contro il meno quotato Amburgo.

Dal 1996 al 1998, i bianconeri di Lippi sono la squadra più forte d’Europa e vanno in finale per tre anni consecutivi. Al trionfo dell’Olimpico di Roma, però, seguono le brucianti sconfitte contro Borussia Dortmund e Real Madrid, due partite stregate che non hanno consentito a quella Juve di entrare a pieno merito nella leggenda.

Nel 2003, ancora con Lippi in panchina e nella prima finale tutta italiana della storia, arriva il ko contro il Milan ai rigori. Le due sconfitte più recenti, invece, sono arrivate sotto la guida di Massimiliano Allegri che si è dovuto piegare alla forza di Barcellona (3-1 nel 2015) e Real Madrid (4-1 nel 2017). Corsi e ricorsi storici di un trofeo maledetto per la Juventus che quest’anno – magari rinunciando a un campionato sempre più compromesso – spera finalmente di rompere il tabù.

