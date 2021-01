Juve-Genoa probabili formazioni, ottavi di finale della Coppa Italia campionato di serie A 2020/2021. Modulo e convocati di Pirlo per la partita.



Juve-Genoa probabile formazione – La Juventus fa il suo ingresso agli ottavi di Coppa Italia e – sulla strada verso la finale – trova il Genoa. I rossoblù hanno finora eliminato il Catanzaro e soprattutto la Sampdoria nel derby, mentre la squadra di Andrea Pirlo debutta nella competizione con questa partita. Fischio d’inizio mercoledì 13 gennaio, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino.

I padroni di casa, che nel prossimo turno di campionato sfideranno l’Inter a San Siro, vorrebbero far rifiatare qualche titolare, ma dall’infermeria arrivano brutte notizie. Pirlo, infatti, non avrà a disposizione Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt – positivi al covid-19 -, ma anche gli infortunati Dybala, Chiesa e McKennie. Andiamo a vedere, allora, i convocati dell’allenatore bianconero e le probabili formazioni di Juventus-Genoa.

Juve-Genoa: i convocati di Pirlo

Come detto, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di molte pedine in vista di Juventus-Genoa di Coppa Italia e la situazione è resa ancora più difficile dalla “bolla” in cui è entrata la rosa dopo i tre casi positivi al coronavirus. Da regolamento, infatti, fra i convocati non ci potranno essere calciatori dell’Under 23, tranne quelli che si stanno già allenando con la prima squadra: Dragusin, Fagioli, Portanova e Di Pardo.

Le possibilità di vedere un po’ di turnover sono ridotte anche dai recenti infortuni, con Dybala, McKennie e Chiesa usciti malconci dalla gara di campionato. Gli esami medici hanno escluso lesioni per il texano e per l’ex Fiorentina, ma i due non ci saranno sicuramente contro il Genoa per provare a recuperare per San Siro. Più gravi, invece, le condizioni della Joya: l’argentino ha riportato una lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro e rimarrà out per circa 20 giorni.

Tre assenze che si aggiungono ai positivi de Ligt, Alex Sandro e Cuadrado e costringono agli straordinari alcuni titolari, come Cristiano Ronaldo. Finora, il portoghese aveva sempre saltato questi appuntamenti per arrivare al meglio ai big match scudetto, ma questa volta sarà regolarmente nella lista dei convocati. E, con molta probabiltà, anche in campo dal primo minuto.

Juventus-Genoa probabili formazioni e modulo

Scelte quasi obbligate, dunque, per Andrea Pirlo che conferma il modulo 3-4-1-2 e lancia Gianluigi Buffon fra i pali. Davanti a lui, non c’è riposo per l’inossidabile Danilo che giocherà insieme a Merih Demiral e a Giorgio Chiellini. Il capitano, che non si vede fra i titolari dal 4 novembre, farà rifiatare Leonardo Bonucci, apparso in debito d’ossigeno contro il Sassuolo.

In mezzo al campo, Arthur, Rabiot e Bentancur si giocano i due posti dal primo minuto, mentre sulle fasce spazio a Federico Bernardeschi a destra – come ai bei vecchi tempi della Fiorentina – e a Gianluca Frabotta sull’out mancino. Va verso un turno di riposo Aaron Ramsey, con Dejan Kulusevski pronto a prendere il suo posto.

Davanti, Alvaro Morata-Cristiano Ronaldo è l’unico tandem a disposizione, anche se aleggia l’incognita turnover per il portoghese. Se, alla fine, gli dovesse essere risparmiata la gara di Coppa Italia, è pronto l’avanzamento di Kulusevski in attacco, con Manolo Portanova sulla trequarti.

Uno scherzo del destino perché, a fine stagione, il baby bianconero dovrebbe passare proprio al Genoa nell’affare Rovella. Chi, invece, potrebbe fare il percorso inverso è Gianluca Scamacca. La Juve avrebbe trovato nella punta del Sassuolo, ma in prestito al Grifone, il profilo giusto per completare l’attacco. Scamacca, quindi, potrebbe giocare la sua ultima partita in rossoblù proprio contro la sua prossima squadra.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Buffon; Danilo, Chiellini, Demiral; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Rabiot-Arthur 60%-40%; Bentancur-Arthur 60%-40%; Ronaldo-Portanova 60%-40%

Probabile formazione Genoa (modulo 3-5-2):

Marchetti; Bani, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Czyborra; Scamacca, Pjaca (All. Ballardini).

Juventus-Genoa: la partita

Arrivati agli ottavi di finale, la Juventus è pronta al debutto in Coppa Italia. Una partita da vincere anche se la testa, irrimediabilmente, sarà alla prossima gara di serie A, la sfida contro l’Inter. Importante, dunque, archiviare il match contro il Grifone il prima possibile per risparmiare energie a una squadra già decimata da covid e infortuni.

Per bianconeri e nerazzurri, impegnati anche loro in Coppa Italia contro la Fiorentina, sarà fondamentale non spingersi ai supplementi, ma anche vincere per arrivare in fiducia al match di San Siro, uno degli appuntamenti più attesi di tutto il campionato. Aspettando il big match scudetto, allora, l’appuntamento è per mercoledì 13 gennaio, ore 20:45, con Juventus-Genoa.

